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高雄捷運紫線露曙光 「學園線」串聯七大學園、橋科

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
若加上黃線，目前高雄有三條捷運路網，市議員黃紹庭認為，高市府應提早做好城市交通部署，也要克服財務難題。記者徐白櫻／翻攝
若加上黃線，目前高雄有三條捷運路網，市議員黃紹庭認為，高市府應提早做好城市交通部署，也要克服財務難題。記者徐白櫻／翻攝

高雄黃線捷運年底動工，因中央打造南部半導體S廊帶，第四條通往橋頭科學園區及串聯七大學園的捷運紫線露出曙光。

高市府捷運局長吳義隆表示，「高雄學園線」，全長約13公里、總經費130億，採用高架設計，明年會提出可行性研究爭取經費。議員黃紹庭質疑未來錢從哪來，捷運局回應，將採用聯合開發等多元方式籌措經費。

高雄捷運紅線、橘線通車多年，紅線延伸林園及岡山路竹陸續啟動，今年3月行政院核定黃線綜合規畫報告，捷運局預定年底動工，117年底完工通車，另有燕巢及旗津等軌道計畫仍處於評估階段。

議員黃紹庭指出，高雄捷運97年通車，長度42.7公里，北市152公里、新北市101公里，新北與台北大眾運輸網絡便利，成功讓私人運具轉移至大眾運輸系統，高雄捷運啟動多年，便利性仍不足，相隔20年才會第三條捷運通車，市府施政應超前布署。

黃紹庭質問，下一條捷運在哪裡？捷運局長吳義隆表示，北高雄產業發展多，「高雄學園線」排序往前移動，預定採用高架設計，串聯高雄大學、高雄科大（海科大、第一科大、高應大三校合併）、高師大、樹德科大及義守大學醫學院，定位為中運量，去年底爭取，應要求先做整體路網排序，明年會提出可行性評估。

高雄離舉債上限剩864億，黃紹庭質疑錢從哪來，黃線與未來其他路線均會加重市府財政負擔。吳義隆回應，黃線高市府須自籌608億，其中360億可自償，將採用聯合開發及先行舉借等方式籌措經費，會有整體計畫與因應，不會債留高雄。黃紹庭建議，市府要請中央挹注更多經費協助。

捷運 黃紹庭

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