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溢領18年前造林獎勵金 一紙查封土地公文男馬上繳清

聯合報 / 記者劉星君魏斌／屏東即時報導
屏縣牡丹鄉一名男子溢領18年前造林獎勵金，屏東執行分署發公文要查封土地，男子才現身繳清欠款。圖／屏東分署提供
屏縣牡丹鄉一名男子溢領18年前造林獎勵金，屏東執行分署發公文要查封土地，男子才現身繳清欠款。圖／屏東分署提供

屏縣牡丹鄉一名男子從2004年起參加縣府全民造林計畫，面積達1.3公頃，到2009止共領取造林獎勵金28萬6000元，這名男子從2010年起未引導勘查且造林檢測沒通過，縣府多年輔導無成效，發公文通知男子繳回獎勵金，卻不予理會，全案去年移送法務部行政執行署屏東分署執行，分署發出查封公文後，男子隨即現身繳清欠費。

屏東分署指出，分署受理後曾扣押這名男子在郵局、銀行的存款，但僅執行到1萬餘元，書記官年初發文通知義務人到分署報告財產狀況，義務人仍然神隱。經查男子名下除當初參加造林計畫的土地外，另4筆座落在牡丹鄉的山坡地保育區土地，為迅速追回該筆陳年欠費，執行人員在3月初先發函給地政事務所辦理義務人全部土地查封登記，並同時通知5月要到現場張貼封條。

這名男子終於在本周一現身分署，帶現金繳清連本帶利還有執行費在內的全部欠費，共30萬0247元，分署旋即發函塗銷查封登記。

屏東分署指出，農委會訂定獎勵造林實施要點，所植樹種與株數及造林成活率等符合規定時，前6年每公頃發給新植撫育費25萬元，第7年起至第20年止，每年每公頃發給造林管理費2萬元，領取人領取獎勵金，須書面切結20年間皆善加管理經營，使之長大成林，不可任其荒廢或擅自拔除毀損，如有違背，應加計利息賠償已領取的獎勵金。

屏東分署表示，造林獎勵金被追回時，須依台灣銀行牌告基本放款利率計算利息，本件利率為4.75％，案件如被移送分署執行，要再加計扣押存款的手續費與不動產查封、指界等相關程序費用，溢領獎勵金或不符合條件被追繳相當不划算。

屏東分署表示，今天4月22日是世界地球日，對於溢領造林獎勵金的案件屏東分署會嚴格執行，守護台灣森林。

屏縣牡丹鄉一名男子溢領18年前造林獎勵金，屏東執行分署發公文要查封土地，男子才現身繳清欠款。圖／屏東分署提供
屏縣牡丹鄉一名男子溢領18年前造林獎勵金，屏東執行分署發公文要查封土地，男子才現身繳清欠款。圖／屏東分署提供
屏縣牡丹鄉一名男子溢領18年前造林獎勵金，屏東執行分署發公文要查封土地，男子才現身繳清欠款。圖／屏東分署提供
屏縣牡丹鄉一名男子溢領18年前造林獎勵金，屏東執行分署發公文要查封土地，男子才現身繳清欠款。圖／屏東分署提供

屏東 世界地球日 農委會

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