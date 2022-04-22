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高雄茂林高132線因雨土石崩落 現場管制清理中

聯合報 / 記者陳玫伶林保光／高雄即時報導
高雄市茂林區高132線13.1公里處今天晚間6時許疑因短時強降雨，沿線山壁土石突然崩落，工程人員現場清除中。圖／讀者提供
高雄市茂林區高132線13.1公里處今天晚間6時許疑因短時強降雨，沿線山壁土石突然崩落，工程人員現場清除中。圖／讀者提供

高雄市茂林區高132線13.1公里處今天晚間6時許，因多納里降大雨造成山壁土石崩落，一度封路管制，工程人員獲報前往清理，目前僅剩部分落石，雖然雨勢漸小無安全疑慮，但還是有落石風險，六龜警分局員警提醒，用路人經過時務必注意小心、迅速經過。

雨季來臨，中央氣象局預報，高雄山區近期受對流雲系發展旺盛影響，易有局部短延時強降雨。高雄市茂林區久未下雨，今天傍晚時分開始至晚間6時許降下大雨，造成多納里沿線土石崩落，在地居民表示，可能因為土石突然吸飽水分，土石才撐不住，幸好當時沒有民眾經過，未造成人員受傷。

茂林區公所及六龜警分局多納派出所員警獲報立即通知工程人員前往清理，晚間7時許僅剩接近山壁處還有些許土石滑落，目前工程人員持續現場警戒中，沒有安全疑慮。

高雄市茂林區高132線13.1公里處今天晚間6時許疑因短時強降雨，沿線山壁土石突然崩落，工程人員現場清除中。圖／讀者提供
高雄市茂林區高132線13.1公里處今天晚間6時許疑因短時強降雨，沿線山壁土石突然崩落，工程人員現場清除中。圖／讀者提供
高雄市茂林區高132線13.1公里處今天晚間6時許疑因短時強降雨，沿線山壁土石突然崩落，工程人員現場清除中。圖／讀者提供
高雄市茂林區高132線13.1公里處今天晚間6時許疑因短時強降雨，沿線山壁土石突然崩落，工程人員現場清除中。圖／讀者提供
高雄市茂林區高132線13.1公里處今天晚間6時許疑因短時強降雨，沿線山壁土石突然崩落，工程人員現場清除中。圖／讀者提供
高雄市茂林區高132線13.1公里處今天晚間6時許疑因短時強降雨，沿線山壁土石突然崩落，工程人員現場清除中。圖／讀者提供

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