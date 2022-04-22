高雄茂林高132線因雨土石崩落 現場管制清理中

高雄市茂林區高132線13.1公里處今天晚間6時許，因多納里降大雨造成山壁土石崩落，一度封路管制，工程人員獲報前往清理，目前僅剩部分落石，雖然雨勢漸小無安全疑慮，但還是有落石風險，六龜警分局員警提醒，用路人經過時務必注意小心、迅速經過。

雨季來臨，中央氣象局預報，高雄山區近期受對流雲系發展旺盛影響，易有局部短延時強降雨。高雄市茂林區久未下雨，今天傍晚時分開始至晚間6時許降下大雨，造成多納里沿線土石崩落，在地居民表示，可能因為土石突然吸飽水分，土石才撐不住，幸好當時沒有民眾經過，未造成人員受傷。