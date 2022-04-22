穩當選 民進黨高市黨部主委僅許智善一人登記參選

高雄市民進黨部主委每兩年改選一次，第七屆主委及黨代表三合一選舉 5月22日登場，今天下午5點登記結束。高市黨部指出，主委部分僅許智善1人登記，另有97人登記參選高市及原民黨代表，99人登記參選全國黨代表，各地規畫11處投開票所。

2020年民進黨職改選，高市黨部主委競爭激烈，立委趙天麟代表湧言會參選，菊系則派出市議員高閔琳迎戰，雙方競爭激烈，趙天麟順利勝出。此次改選派系再度對峙，立委許智傑有意挑戰趙天麟，市長陳其邁介入協調，雙方折衝下，許智傑胞弟許智善代表新潮流參選。

民進黨高雄市黨部在4月18日至22日受理5月22日主委及高雄市黨代表登記參選，登記作業今天截止。市黨部指出，登記參選第七屆主委只有許智善1人，市黨代表共有96人競爭64席，1人登記參選原住民市代表。此外，黨部日前已完成全國黨代表登記及號次抽籤，共99人登記參選，爭取64席全國黨代表。

高雄市黨部表示，後續進入參選人資格審查，抽籤作業後公告參選人號次，5月22日選舉日規畫11處投開票所，上午8點到下午4點投票，投票結束即進入開票作業，預計要選出64席全國黨代表、64席高雄市黨代表及1席原住民族市黨代表。

許智善今年52歲，曾任高市黨部評委召集人，熟悉黨務運作，另擔任勞工自治委員會委員及高雄縣總工會常務理事，在黨內人緣佳，外界對他的評價是「待人處事很和善」。