前瞻不智慧？ 屏東智慧停車場挨批不智慧

屏東縣第5座前瞻停車場、屏東仁愛路立體停車場今起試營運，全場共提供小型車停車位341格，試營運階段採計時收費，每小時20元。不過屏東縣議員李世斌批評，持有屏東縣身心障礙停車證無法透過車牌辨識給予優惠，「智慧停車場不夠智慧」，屏東縣府交通旅遊處解釋，因資料匯入停管系統問題，目前確實無法以車牌辨識給予優惠，民眾可撥打停車場服務專線，由停管人員現場操作給予優惠。

前瞻預算興設停車場，之前一度引發爭議，後來不分藍綠，地方政府爭相爭取補助。屏東縣府共爭取補助建置9座，包括位於屏東市的屏菸1936文化基地立體停車場、鄰近民族夜市的民生路立體停車場，以及百貨商圈旁的信義路立體停車場、幸福公園停車場，都已啟用。

農曆春節前啟用的4座停車場，屏菸1936文化基地立體停車場因參觀民眾擠爆，停車場一遇假日常一位難求，至於其他3座平均使用率約4至6成。

屏縣府交通旅遊處表示，仁愛路立體停車場試營運期間，僅開放靠仁愛路進出口端車輛進出，長春街出入口端，除配合大型活動特別公告開放外，平時將封閉進出。試營運期間採計時收費，正式營運後將依停車周轉率滾動檢討。明晚在屏東縣立田徑場演出的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，因是亞洲首場戶外演出，預期可吸引不少民眾到場，可視為停車場啟用後第一次運轉測試。