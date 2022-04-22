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前瞻不智慧？ 屏東智慧停車場挨批不智慧

聯合報 / 記者劉星君魏斌／屏東即時報導
屏東市5座委外經營的路外停車場，因身障車輛資料未整合匯入停管系統，現階段無法透過車牌辨識給予優惠。記者魏斌／攝影
屏東市5座委外經營的路外停車場，因身障車輛資料未整合匯入停管系統，現階段無法透過車牌辨識給予優惠。記者魏斌／攝影

屏東縣第5座前瞻停車場、屏東仁愛路立體停車場今起試營運，全場共提供小型車停車位341格，試營運階段採計時收費，每小時20元。不過屏東縣議員李世斌批評，持有屏東縣身心障礙停車證無法透過車牌辨識給予優惠，「智慧停車場不夠智慧」，屏東縣府交通旅遊處解釋，因資料匯入停管系統問題，目前確實無法以車牌辨識給予優惠，民眾可撥打停車場服務專線，由停管人員現場操作給予優惠。

前瞻預算興設停車場，之前一度引發爭議，後來不分藍綠，地方政府爭相爭取補助。屏東縣府共爭取補助建置9座，包括位於屏東市的屏菸1936文化基地立體停車場、鄰近民族夜市的民生路立體停車場，以及百貨商圈旁的信義路立體停車場、幸福公園停車場，都已啟用。

農曆春節前啟用的4座停車場，屏菸1936文化基地立體停車場因參觀民眾擠爆，停車場一遇假日常一位難求，至於其他3座平均使用率約4至6成。

屏縣府交通旅遊處表示，仁愛路立體停車場試營運期間，僅開放靠仁愛路進出口端車輛進出，長春街出入口端，除配合大型活動特別公告開放外，平時將封閉進出。試營運期間採計時收費，正式營運後將依停車周轉率滾動檢討。明晚在屏東縣立田徑場演出的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，因是亞洲首場戶外演出，預期可吸引不少民眾到場，可視為停車場啟用後第一次運轉測試。

至於李世斌批評，智慧停車場不夠智慧。交旅處科長唐慧嚀說，屏縣核發的身心障礙停車證為數不少，因身障車輛資料還未整合匯入停管系統，現階段確實無法透過車牌辨識給予優惠，縣府已責成停管業者加快作業，未來即可依各停車場優惠措施給予停車費優惠。

屏東縣第5座前瞻停車場、屏東仁愛路立體停車場今起試營運，全場共提供小型車停車位341格，試營運階段採計時收費，每小時20元。記者魏斌／攝影
屏東縣第5座前瞻停車場、屏東仁愛路立體停車場今起試營運，全場共提供小型車停車位341格，試營運階段採計時收費，每小時20元。記者魏斌／攝影

停車場 屏東縣 春節

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