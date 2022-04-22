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金寧湖埔村增建親子館動工 預計年底完工嘉惠學區孩童

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉親子館工程今由金門縣長楊鎮浯、議長洪允典等貴賓共同主持動土。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉親子館工程今由金門縣長楊鎮浯、議長洪允典等貴賓共同主持動土。記者蔡家蓁／攝影

金門縣府打造一鄉鎮一親子館願景，縣長楊鎮浯昨主持湖埔村辦公處增建親子館動土典禮，楊鎮浯期盼二樓的增建工程落成後，能導入各項社福、社教等活動，更彰顯社區之功能，敦促社區和諧發展，改善居民生活品質；工程預計今年完工啟用。

縣府在各鄉鎮規劃佈建親子場域，去年啟用金湖托育資源中心(醫遊館)，刻正於烈嶼鄉西方社區佈建托育資源中心(生態館)，也積極於各鄉鎮尋找適宜的佈建地點，讓各鄉鎮托育資源分布完善。

金寧鄉親子館工程由楊鎮浯、議長洪允典擔任主典者，與會貴賓社會處長董燊、地政局長王登緯、議員楊永立、金寧鄉長楊忠俊及湖下各房長老與典，依禮上香、獻花，完成開工祝禱，祈求工程順利。

楊鎮浯表示，村辦公處扮演重要的角色，它不只是一個空間，也是縣府和公所的伙伴，湖埔村辦公處增建金寧鄉親子館動土，期盼興建完工後，社會處能導入各項社福、社教等各類活動，彰顯社區之功能，凝聚居民向心力、敦促社區和諧發展，增建將可擴充民眾使用空間及次數，藉以提升建物活化使用，也讓老少都能得到更好的照顧服務。

楊忠俊也表示，湖埔村轄內有湖下、東坑、頂埔下等多個自然村聚落，近幾年來人口數不斷的增加，於上月底已達到8939人、戶數為2497戶，是金門縣第三大行政村，僅次於金城鎮西門里和金湖鎮新湖里。未來湖埔親子館將在一樓佈建社區關懷據點，二樓作為托育資源中心，結合目前各村落的關懷據點與未來的金寧社福大樓，實踐老有所託，幼有所養的社福理想。

此案從109年3月開始爭取，去年9月縣府同意經費補助，工程經費為新台幣2309萬4498元整，工期160日曆天，未來將布建動感紓壓區、VR體驗區、互動投影區及叢林探險區(室內遊戲場)，讓小朋友有更多的遊戲和運動空間。

金寧鄉親子館工程今天由金門縣長楊鎮浯、議長洪允典等貴賓共同主持動土，會後合影。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉親子館工程今天由金門縣長楊鎮浯、議長洪允典等貴賓共同主持動土，會後合影。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉親子館工程今天舉行動土，還邀來舞獅炒熱現場氣氛。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉親子館工程今天舉行動土，還邀來舞獅炒熱現場氣氛。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉親子館工程由楊鎮浯、議長洪允典擔任主典者，整個祭祀典禮莊嚴隆重。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉親子館工程由楊鎮浯、議長洪允典擔任主典者，整個祭祀典禮莊嚴隆重。記者蔡家蓁／攝影

親子 托育 楊鎮浯

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