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疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

疫情升溫 金門馬拉松4月24日照常辦、取消開閉幕式

中央社 / 金門縣22日電

金門縣政府指出，金門今天新增2例本土確診，但都尚未列案號。金門縣長楊鎮浯指出，24日登場的馬拉松並不會造成本地額外負擔，但取消開閉幕典禮及沿途啦啦隊加油表演等。

中央流行疫情指揮中心公布，金門縣今天新增5例本土確診病例。楊鎮浯下午率金門縣政府秘書長陳祥麟、衛生局長李錫鑫說明金門縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫況，金門今天另新增2例本土確診，但都尚未列案號。

楊鎮浯指出，昨天的家庭群聚案再新增1例確診，此案累計6人確診，除指標個案（案44912）及她的先生（案44913）、小孩（案44914）、婆婆案45939及姪子（案44940），上午新增指標個案的姑姑，案號待編。6人全部收治在金門醫院隔離病房，給予妥善醫療處置。

楊鎮浯表示，此案匡列居家隔離者共116人，包含密切接觸者友9人、公司員工16人、2間學校同班同學及老師34人、球館教練及學員28人；由於確診者的同班同學年齡較小無法自理，另匡列29名學生家長陪同。

楊鎮浯說，相關確診者足跡，除了昨天公布的陽翟等處外，指標個案的婆婆及姑姑新增足跡有金門醫院、金湖菜市場、金沙衛生所及黑雅砌咖啡廳。

同時疫調發現指標個案18日曾在金宴請抵金遊親友8人，其中3人回台確診，這3人在金門的足跡包括翟山坑道、廉坤牛肉店及瓊林全家便利商店等。

楊鎮浯指出，今天還另新增1例確診，案號待編，個案為40多歲女性，已接種BNT疫苗2劑，日前出現喉嚨乾、有痰、頭痛等症狀，昨晚到診所快篩陽性，今天到金門醫院急診就醫，核酸檢測（PCR）陽性。

楊鎮浯表示，這名女姓的同住2名小孩PCR雖為陰性，但學校2班進行預防性停課10天。目前匡列切接觸者3人，疫調仍持續進行中。

2022金門馬拉競賽組24日復賽，鑑於近日確診頻傳，楊鎮浯表示，目前預計1300人參賽，其中700多人來自台灣，並不會造成本地額外負擔，但取消當天開閉幕典禮及沿途啦啦隊加油表演，且參賽選手都須接種3劑COVID-19疫苗。

金門 楊鎮浯 足跡

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