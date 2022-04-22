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屏東龍舟賽因疫要喊卡？ 縣府評估傾向照常辦

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣東港鎮公所今年配合黑鮪魚文化觀光季活動復辦龍舟賽，因近來本土確診數持續衝高，東港鎮也有多人確診，地方有「不要硬著頭皮辦」聲音。記者潘欣中／翻攝
屏東縣東港鎮公所今年配合黑鮪魚文化觀光季活動復辦龍舟賽，因近來本土確診數持續衝高，東港鎮也有多人確診，地方有「不要硬著頭皮辦」聲音。記者潘欣中／翻攝

本土疫情持續延燒，但大型活動不受影響，前年因疫情連續2年停辦的屏東縣端午龍舟賽東港鎮公所今年配合黑鮪魚文化觀光季活動復辦，6月2日、3日在東港溪東港大橋至進德大橋間舉辦，至5月2日受理報名，因近來本土確診數持續衝高，東港鎮也有多人確診，地方有「不要硬著頭皮辦」聲音；鎮長徐志雄說，鎮公所是縣府委辦單位，因疫情變化快，今天再去公文向縣府請示，由縣府來決定。

1989年開辦的屏東縣龍舟賽，縣府固定委請東港鎮公所辦理，每年超過1600名選手參與，前年和去年因應疫情停辦，今年因大型活動未禁止，屏東黑鮪魚文化觀光季將於5月7日起至7月3日展開，有海洋音樂會、民歌之夜、光復路街道環境燈飾、龍舟競賽等； 縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，包括龍舟賽在內的戶外大型活動， 防疫均依中央指引辦理並滾動式檢討，目前照常辦理。

縣議員方文正、何輝能認為，龍舟賽在東港溪東港大橋至進德大橋間舉行，場域大人員進出難以實聯制管控，取消或復辦是兩難的決定；鎮公所主任秘書劉佳郎說，縣龍舟賽今年經費420萬元，公所之前提報包括入口需掃碼實聯制、量測體溫以酒精消毒雙手，場內有工作人員舉牌宣導，嚴禁脫口罩和飲食等防疫計畫，未要求打滿3劑才能進場，但問題在於場地難管控，在疫情擴大之際，辦或不辦都頭痛。

東港 疫情 龍舟賽

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