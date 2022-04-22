屏東龍舟賽因疫要喊卡？ 縣府評估傾向照常辦

本土疫情持續延燒，但大型活動不受影響，前年因疫情連續2年停辦的屏東縣端午龍舟賽，東港鎮公所今年配合黑鮪魚文化觀光季活動復辦，6月2日、3日在東港溪東港大橋至進德大橋間舉辦，至5月2日受理報名，因近來本土確診數持續衝高，東港鎮也有多人確診，地方有「不要硬著頭皮辦」聲音；鎮長徐志雄說，鎮公所是縣府委辦單位，因疫情變化快，今天再去公文向縣府請示，由縣府來決定。

1989年開辦的屏東縣龍舟賽，縣府固定委請東港鎮公所辦理，每年超過1600名選手參與，前年和去年因應疫情停辦，今年因大型活動未禁止，屏東黑鮪魚文化觀光季將於5月7日起至7月3日展開，有海洋音樂會、民歌之夜、光復路街道環境燈飾、龍舟競賽等； 縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，包括龍舟賽在內的戶外大型活動， 防疫均依中央指引辦理並滾動式檢討，目前照常辦理。

縣議員方文正、何輝能認為，龍舟賽在東港溪東港大橋至進德大橋間舉行，場域大人員進出難以實聯制管控，取消或復辦是兩難的決定；鎮公所主任秘書劉佳郎說，縣龍舟賽今年經費420萬元，公所之前提報包括入口需掃碼實聯制、量測體溫以酒精消毒雙手，場內有工作人員舉牌宣導，嚴禁脫口罩和飲食等防疫計畫，未要求打滿3劑才能進場，但問題在於場地難管控，在疫情擴大之際，辦或不辦都頭痛。