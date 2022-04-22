金門金湖國小美感空間啟用 聖祖捐扭蛋機鼓勵學生閱讀
金湖國小美感空間—賞心苑今天正式啟用，明亮爽朗的空間搭配造型簡約的展架別具特色，配合「世界閱讀日」活動，會中還舉辦了啟用儀式—「扭轉喜悅，美感加倍」活動，由知名特產聖祖公司捐資贊助扭蛋機，學生只要投稿或借書，達一定點數，就可以玩扭蛋一次，讓不少孩子都超期待。
活動一開始，就由學校的8位教職同仁及4位學生帶來—「石獅爺的願望」暖場表演，贏得滿堂彩，包括教育處長黃雅芬、金湖鎮長陳文顧、聖祖公司總經理陳緣姿等與會嘉賓，紛紛讚嘆設計師的巧思，在明亮爽朗的色彩配置及造型簡約的展架中，為老建築披上煥然一新的新風貌。
金湖國小校長陳為信表示，美感空間—賞心苑透過結合在地文化融入校園景觀，再將美學概念的引入，配合相關課程或校內活動達到加乘效果，使課程具有更多元的學習成效，也讓親師生的情感產生流動。
除了美感空間的啟用，為了支持金湖國小閱讀推動教育，聖祖股份有限公司此次也捐贈一台扭蛋機來作為學校推動學生閱讀的獎勵，對於扭蛋機即將進駐學校，學生們紛紛表示新奇有趣，為感謝聖祖對湖小的支持，金湖國小也準備了感謝狀以及學生畫作來表達對聖祖的謝意。
儀式現場也展示了許多學生作品，供貴賓參觀瀏覽，黃雅芬肯定湖小同仁在推動美感教育的信念下，辛勤撰寫空間再造競爭型計畫，並歷經三關三審的簡報及實勘嚴密把關，為學校新舊交陳的校舍再添一分創意，期盼透過本次的空間再造的計畫，撒播下美感的種子，學生在美感環境的薰陶下，一顆顆蘊含美感的種子能夠發芽。
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