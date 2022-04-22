世界地球日 澎湖水寶盆造林展成果

澎湖造林不易，澎湖縣政府今天響應世界地球日，改以水寶盆模式來造林，期盼苗木在澎湖這種惡劣的環境下健康成長。

澎湖縣政府響應世界地球日，今天在警察局五德人力發展中心前植樹，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲與澎防部官兵、學校師生、社區居民共同親手植下5000株樹木，以實際行動綠化環境護地球，打造更美好綠環境。

賴峰偉表示，澎湖以往氣候乾旱、土壤貧瘠、東北季風強烈，不利造林環境，今年開始打破以往澎湖造林的模式，使用慈心有機農業發展基金會研製「水寶盆」，協助幼苗初期生長，快速適應澎湖的氣候，幼苗具有90%成功率，期盼在澎湖能有良好成效。

劉陳昭玲表示，地球暖化，氣候變遷衝擊，大量植樹減少地球暖化，感謝慈心有機農業發展基金會及和泰汽車TOYOTA一車一樹計畫支持離島造林活動，相信未來澎湖植樹造林很快能看見成果。

賴峰偉今天也致贈感謝狀給心有機農業發展基金會和泰汽車等單位，感謝提供技術支持新型環保造林資材，為澎湖造林奉獻心力。

澎湖林務所表示，去年首度在澎湖休憩園區試驗以水寶盆栽植海葡萄、瓊崖海棠等海岸樹種，近年的觀察，除可減緩日常澆水頻度至7天1次，樹高成長達10至20%，植栽存活率更超過90%，並在海邊的犀山公園進行試驗，苗栽已度過風力最強的澎湖冬天，苗木持續健康成長。

今年縣府首度與民間企業、NGO組織合作造林，使用「水源寶育盆」種植木賊葉木麻黃、象牙柿、土沉香、蘭嶼樹杞、海葡萄等共約5000株苗木，造林面積達1.5公頃。