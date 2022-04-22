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高雄愛河端午龍舟嘉年華復辦 60萬獎金開放爭奪

中央社 / 高雄22日電

高雄愛河端午龍舟嘉年華已因疫情停辦2年，今天記者會宣布預計在6月3日到5日連假舉行拔河、競技龍舟直道競賽等，今年更提供60萬元總獎金，即日起自5月14日開放報名。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，高雄愛河端午龍舟嘉年華已經停辦2年，高雄市政府運動發展局今天上午舉行報名啟動記者會，今年愛河端午龍舟以「高雄龍舟玩很大」為主題，預計在6月3日到5日連假舉行，規劃龍舟拔河、傳統、競技龍舟直道競賽，預計吸引上千龍舟愛好者爭奪60萬總獎金。

運動發展局長侯尊堯表示，希望今年可以在遵守中央防疫規範下如期舉行，重拾以往端午節在愛河周邊熱鬧情景。今年除了邀請綜藝節目團隊宣傳，透過團隊高知名度引起全國關注愛河龍舟，另也首度推出親子劇團演出，全新高雄運動史戲碼，希望大小市民相揪到愛河看戲。

侯尊堯說，6月3日將由龍舟拔河賽揭幕，6月4至5日則是傳統、競技龍舟直道競速的重頭戲，全國隊伍一同在愛河爭奪高額獎金；不能到場觀賽的民眾，運發局在6月5日下午決賽提供網路直播服務；另外喜歡水上運動的市民，也可參與5月28日到29日、6月3日3天的龍舟及SUP體驗活動。

周邊活動部分，6月3日開幕時有大型親子劇團演出、環保文創市集以及SUP水域運動體驗等多樣活動，更預計邀請知名綜藝節目製作團隊協助宣傳。

此外，愛河端午龍舟也首次與高雄捷運跨域合作，邀請高雄輕軌最受歡迎的知名人氣IP-輕軌少女隊，擔任活動交通宣傳大使。愛河龍舟競賽今年提供總競賽獎金60萬元，免費報名，自即日起至5月14日止一律採網路報名，相關資訊可上高雄市政府運動發展局、高雄市體育總會龍舟委員會網站查詢。

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