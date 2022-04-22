金門大學辦花磚工作坊 帶領學生體會在地文化

金門擁有獨特的僑鄉文化，不少洋樓建築都有美麗的花磚。金門大學日前就在浯洲書院舉辦「走馬看花磚Plus 花心藍曬工作坊」，邀請金門花磚專家鄭秋美擔任講師，帶領學生實地走訪水頭聚落，認識閩南古厝與洋樓建築的花磚之美。不少學生參與後都說，不僅體會到花磚圖樣的美麗，也了解到所蘊藏的歷史文化意涵。

金大校長陳建民表示，金門閩南古厝和僑鄉建築的彩色瓷磚，是傳承文化印記及符號的重要元素，水頭聚落為金門縣完整保存花磚藝術的古厝聚落之一，水頭聚落的興衰，呈現金門千年歷史演變的縮影，從古厝到洋樓，起源背景與建築特色皆環繞在「落番」的故事中。陳建民說，期盼透過此次的實地參訪，加深學生對於金門在地文化的了解及認同。

金大副校長暨浯洲書院書院長陳奇中指出，花磚的應用、保存及復刻再製，考驗不同時空背景下的限制，如因釉料成分因環保意識抬頭使得復刻出的花磚色彩與舊品有著明顯差異，或因土質、燒製溫度的改變而與舊品不同，利用雙眼見證歷史的變遷。陳奇中說，金門花磚以幾何符號、花草植物等平面轉貼圖案為主，展現當時常民生活的審美觀念。

在鄭秋美老師的引領下，學生沿途參訪花磚保存良好的建築物，如水頭古洋樓民宿、水頭僑鄉文化展示館、黃輝煌洋樓、黃廷參三落大厝等，不僅作為居民居住的村落，更是聚落保存、文化傳承、民宿經營、在地創生等各種型態共存的空間，學生們不僅認識僑鄉背景後面的文化思維，並讓其思考文化創意及創造的經營型態。