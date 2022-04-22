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高雄愛河龍舟賽今年6月復辦 邀各路好手爭60萬總獎金

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄愛河端午龍舟嘉年華今年6月3至5日復辦，要讓市民朋友「玩很大」。記者王昭月／攝影
高雄愛河端午龍舟嘉年華今年6月3至5日復辦，要讓市民朋友「玩很大」。記者王昭月／攝影

受新冠疫情影響，停辦兩年的高雄愛河端午龍舟嘉年華今年將在6月3至5日復辦，有龍舟拔河、傳統龍舟賽、競技龍舟直道競賽，總獎金高達60萬元，即起受理報名，也首度邀請親子劇團將高雄運動史編成兒童劇演出，並推出環保文創市集，水域運動體驗，要讓市民「玩很大」。

高雄愛河龍舟賽今年以「高雄龍舟玩很大」為主題，6月3日由龍舟拔河賽揭幕，4、5日登場的是傳統、競技龍舟直道競速，另5月28、29日及6月3日，在愛河水域也有市民龍舟、SUP體驗活動；6月3日晚上7點由南方劇團演出全新布拉猴劇碼的打狗運動史。

高雄市運發局長侯尊堯今早宣布龍舟賽受理報名，指今年除推出各式龍舟競賽，也首度邀請親子劇團把高雄的運動史編成兒童劇演出，精采可期。另周邊市集今年主打環保風，攤位使用的簡約零廢棄，盼大家自帶環保餐具，以行動響應。除此也首次與高捷合作，邀請高雄輕軌最受歡迎的知名人氣IP-輕軌少女隊，擔任活動交通宣傳大使，邀市民朋友搭乘輕軌、捷運前往會場。

運發局表示，愛河龍舟競賽今年總獎金高達60萬元，即日起至5月14日止採網路報名，可上高雄市政府運動發展局、高雄市體育總會龍舟委員會網站查詢。

高雄愛河端午龍舟嘉年華今年6月3至5日復辦，要讓市民朋友「玩很大」。記者王昭月／攝影
高雄愛河端午龍舟嘉年華今年6月3至5日復辦，要讓市民朋友「玩很大」。記者王昭月／攝影

愛河 高雄輕軌 龍舟賽

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