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世界地球日屏東辦聯合淨灘 港仔沙漠清出近千公斤垃圾

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府今天響應世界地球日，號召11個單位、250人在恆春半島東海岸的滿州鄉港仔大沙漠舉辦春季聯合淨灘，一上午清出938公斤垃圾。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣政府今天響應世界地球日，號召11個單位、250人在恆春半島東海岸的滿州鄉港仔大沙漠舉辦春季聯合淨灘，一上午清出938公斤垃圾。圖／屏東縣環保局提供

今天是世界地球日，屏東縣政府響應世界性的環境保護活動，號召公私部門、研究單位、社區及學校11個單位、250人，在恆春半島東海岸的滿州鄉港仔大沙漠舉辦春季聯合淨灘，一個上午清出938公斤垃圾，還給滿州鄉港仔村潔淨的海岸環境。

縣府環保局長顏幸苑說，世界地球日是世界性的環境保護活動，縣府今天選在人煙稀少的滿州鄉港仔大沙漠舉辧春季淨灘，透過淨灘傳達環保觀念和習慣，象徵傳承守護海洋的決心，讓孩子對周遭環境有更多的思考，啟發興趣、建立觀念、養成習慣進而付諸行動，落實環境保護於日常生活中，達到傳承親海、知海、愛海的共識，發揮海洋保育資源永續精神。

今天淨灘活動除主辦的縣府環保局，包括當地的墾丁國家公園管理處、林務局屏東林管處、中科院九鵬基地、海保署、海巡署第6岸巡隊、港仔、九棚社區和3所國中小；淨灘成果以ICC國際淨灘行動紀錄表的分類記錄版、成果磅秤，加以分類統計，合計清除938公斤各式垃圾，其中一般垃圾625公斤，可回收廢棄物313公斤，幾乎都是隨洋流而至的海漂垃圾。

縣長潘孟安表示，淨灘除了達成清除海洋廢棄物的目的，更能親身感受海洋廢棄物對環境的嚴重威脅；縣府為減少海洋廢棄物，維護海洋生態環境，規畫「海廢帶回 漁獲自肥」活動，以屏東縣在地農產品為誘因，鼓勵漁民回收海上作業所產生的廢棄物，盼減少海洋廢棄物產生與降低對海洋環境生態衝擊，呼籲全民加入守護海洋志工行列，減少陸地垃圾進入海洋，共同維護海洋環境。

屏東縣政府今天響應世界地球日，號召11個單位、250人在恆春半島東海岸的滿州鄉港仔大沙漠舉辦春季聯合淨灘，一上午清出938公斤垃圾。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣政府今天響應世界地球日，號召11個單位、250人在恆春半島東海岸的滿州鄉港仔大沙漠舉辦春季聯合淨灘，一上午清出938公斤垃圾。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣政府今天響應世界地球日，號召11個單位、250人在恆春半島東海岸的滿州鄉港仔大沙漠舉辦春季聯合淨灘，一上午清出938公斤垃圾。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣政府今天響應世界地球日，號召11個單位、250人在恆春半島東海岸的滿州鄉港仔大沙漠舉辦春季聯合淨灘，一上午清出938公斤垃圾。圖／屏東縣環保局提供

淨灘 廢棄物 屏東縣政府

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