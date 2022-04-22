世界地球日屏東辦聯合淨灘 港仔沙漠清出近千公斤垃圾

今天是世界地球日，屏東縣政府響應世界性的環境保護活動，號召公私部門、研究單位、社區及學校11個單位、250人，在恆春半島東海岸的滿州鄉港仔大沙漠舉辦春季聯合淨灘，一個上午清出938公斤垃圾，還給滿州鄉港仔村潔淨的海岸環境。

縣府環保局長顏幸苑說，世界地球日是世界性的環境保護活動，縣府今天選在人煙稀少的滿州鄉港仔大沙漠舉辧春季淨灘，透過淨灘傳達環保觀念和習慣，象徵傳承守護海洋的決心，讓孩子對周遭環境有更多的思考，啟發興趣、建立觀念、養成習慣進而付諸行動，落實環境保護於日常生活中，達到傳承親海、知海、愛海的共識，發揮海洋保育資源永續精神。

今天淨灘活動除主辦的縣府環保局，包括當地的墾丁國家公園管理處、林務局屏東林管處、中科院九鵬基地、海保署、海巡署第6岸巡隊、港仔、九棚社區和3所國中小；淨灘成果以ICC國際淨灘行動紀錄表的分類記錄版、成果磅秤，加以分類統計，合計清除938公斤各式垃圾，其中一般垃圾625公斤，可回收廢棄物313公斤，幾乎都是隨洋流而至的海漂垃圾。