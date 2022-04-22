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大岩奧斯卡作品看海美術館展出 29日開放預約

中央社 / 屏東縣22日電

日裔巴西藝術家大岩奧斯卡Oscar Oiwa的知名巨型3D作品及畫作特展「眠夢-感官浮遊」，將於5月13日在屏東車城鄉看海美術館展出，29日起開放預約，這是Oscar Oiwa作品首度來台展出。

縣府表示，這次邀請日裔巴西籍藝術家Oscar Oiwa（大岩奧斯卡），帶來2件主題作品，都是大型360度沉浸式立體作品，藝術家在充氣球體形狀內部表面繪畫出一幅熟悉但又出乎意料的世界，邀請人們走進球體，進入感官浮游如夢的世界。

在看海美術館展出的是「The Dreams of a SleepingWorld（眠夢）」，「Black And Light（黑暗與光）」則在看海美術館旁的待（呆）風樓展出。

縣政府表示，這是Oscar Oiwa作品首次來台展出，當民眾走進3D立體作品，彷彿置身於漩渦空間，如夢似幻的藝術性視覺衝擊帶來獨一無二的觀展體驗，預估將再度突破大眾對國境之南的印象。

縣府表示，為保護作品並維護觀展品質，進場參觀必須脫鞋子穿著襪子，縣府也已貼心備妥足夠數量襪套。另外，配合防疫需求，這檔展覽採預約入館，每小時容留60人，每日上限430人名額有限、單一動線參觀，29日起開放預約。

縣府表示，海口港有山、海、港口、河堤、美術館，去年夏天看海美術館與台灣當代藝術家阿咧合作，打造一隻高14公尺環抱美術館的「春江獸」，撼動大眾視覺，十分引人矚目，海口港瞬間爆紅，也為恆春半島開啟不一樣的旅遊體驗。

美術館 藝術家 巴西

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