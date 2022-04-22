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高雄路口號誌不斷電數量太少 交通局：明年增加200處

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
今年303大停電導致高雄市路口號誌無法運作，議員鄭孟洳要求交通局加快腳步建構不斷電系統。記者徐白櫻／翻攝
今年303大停電導致高雄市路口號誌無法運作，議員鄭孟洳要求交通局加快腳步建構不斷電系統。記者徐白櫻／翻攝

高雄市有交通號誌的路口超過5500處，303全台大停電導致路口號誌失靈無法運作，出動大批警力上街指揮交通。議員鄭孟洳指出，高雄市交通號誌不斷電系統建構太慢，應爭取更多經費加快建置速度。交通局長張淑娟說，今年度有500多萬預算建置80處路口，明年預計增加至200處。

高市議會這兩天進行交通部門業務質詢，多名議員關心「交通號誌UPS不斷電系統」施設進度。議員鄭孟洳指出，大停電導致很多路口紅綠燈無法運作，警察指揮交通凸顯號誌因天災人禍無法使用的問題，高雄腹地寬廣，不斷電號誌的進度似乎太慢，要跟中央爭取經費改善重要路口設置號誌不斷電系統。

局長張淑娟指出，過去遇停電以緊急發電機應急，不過去年5月發生兩次分區大停電，停電後發現發電機不夠用，所以在下半年編500多萬預算，今年會增加80處路口設置UPS不斷電系統。

張淑娟進一步說，全高市約有5500處路口有交通號誌，不可能每個路口都配置，考量輕軌與號誌供電分開，輕軌未停電卻會因號誌停電無法運作，今年先施設交流道及輕軌周邊等重要路口，明年增加預算，至少增加200處。

鄭孟洳說，200處還是太少，盼市府再逐年增加經費，另盤點重要路口，提出有效率施作計畫，捷運黃線等新施設路口號誌也要優先施作。

停電 輕軌 高雄市

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