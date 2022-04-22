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典藏品出走庫房 原住民古物屏美館展出

中央社 / 屏東縣22日電

屏東縣政府典藏豐富多元的原住民文物，一場名為「生之地kinaizuanan a nia men」特展，今天起至5月29日在屏東美術館展出，展出原民「一般古物」，讓古物走出庫房。

縣府文化處新聞稿表示，屏東縣長期以來推動典藏計畫，蒐集縣內原住民文物、客家民俗文物以及美術類藏品，典藏件數與日俱增，已逾3000件，其中，原住民典藏品約900多件，有49件分別於民國95年及105年提報登錄為「一般古物」。

文化處表示，這49件原民古物涵蓋了簷桁（建築物雕刻）、雕刻立柱、陶壺、祈禱箱、佩刀等，這些文物不僅紀錄屏東原住民族的生活軌跡，也充分展現了排灣族和魯凱族文化藝術的獨特性。

文化處指出，Kinaizuanan a nia men，排灣族語意指「我們生長的地方」，這項特展精選33件原住民古物，以排灣族、魯凱族為敘事框架，從器物的擁有者、使用者、製作者概念出發，書寫關於族群生活、生存、生命、生根的紀事。

文化處表示，屏菸1936文化基地目前以「屏東縣大博物館計畫」，除了籌設中的原住民文物館，19號倉庫將改造成「屏東縣典藏中心」，將研究、典藏和展示功能具體實踐。

屏東縣政府 原住民 文物

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