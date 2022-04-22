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中油林園廠火警再釀空污 環保局稽查開罰67.5萬

中央社 / 高雄22日電

中油林園廠四輕組昨晚發生火警，但因廠方自行滅火未通報消防局，高市環保局經稽查發現燃燒產生大量粒狀污染物逸散大氣，且為同廠1年內第3次，依空污法裁處67萬5000元。

高雄市政府環保局今天上午向中央社記者表示，中油林園廠四輕組V-1303昨天晚間10時42分發生火警，但因廠方自行迅速在5分鐘內滅火，故未通報消防局。

市府也在火警發生後派員進廠稽查，經了解起火原因疑為四輕組設備乙烯精餾塔旁發電機爆炸，波及精餾塔管線起火燃燒。

環保局指出，經調閱監視器畫面，發現廠區燃燒瞬間產生大量粒狀污染物逸散至大氣中，且廠區已是1年內第3次造成空污，環保局人員現場依違反空污法32條規定，裁處新台幣67萬5000元罰鍰。

空污 中油

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