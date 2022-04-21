金門馬拉松周日照常辦 縣府：高規格防疫分流跑

金門縣今天一天增加5名確診者個案，由於金門馬拉松即將於周日舉辦，不少民眾憂心大批的台灣跑者前來，恐怕會讓金門的疫情更加嚴峻，縣府教育處晚間表示，金門馬將採「高規格防疫」，分流跑，希望民眾不要太擔心。

已停辦2屆的金門馬拉松，24日上午5時30分在金湖綜合體育館舉辦，近日已看到大會主視覺路燈旗再次掛出以迎接盛會，各鄉鎮道路與縣運動場出現更多縣民及台灣提早來金門參賽的選手跑步練習畫面。

經教育處統計，此次參加馬拉實體跑者金門縣籍622人，台灣跑者有746人，合計1368人，另外賽事中轉線上跑人數為784人，申請退費人數503人。不論是台籍或縣籍跑者參賽都需快篩，跑者如身體有況，是無法參賽。

另外，經觀光處調查統計此次比賽前後日航空訂位數並未增也未有加班機，與目前每日由台來金的搭機人數相差不多，並未發現有大量人員抵金之狀況。對於746名熱愛金門馬的跑友，願意做好防疫措施並自我快篩檢測後再來金跑步，縣府表示感謝。

縣府表示，將以從嚴的防疫規格，加強跑者的防疫措施上規範跑者：(1)需於報到時提供打滿3劑疫苗證明，並領取大會準備之快篩劑，(2)於活動當日4月24日進入會場前，提供陰性快篩證明給現場工作人員。

跑者於起點集結處，須全程戴口罩、經過感應區提示已顯示陰性快篩試劑，低於37.5度者工作人員會提供一張識別貼紙請跑者自行貼於口罩上。另外，親友、觀眾將於開跑5分鐘後開放入場但仍需經過檢驗區，通過後將發給一長圓形貼紙自行貼於口罩上以便識別。

教育處也提醒，跑者於起點集結處，須全程戴口罩。起跑後約500公尺處，遠離人群後可脫下口罩；回到終點，工作人員將立即奉上新口罩；入場工作人員提供快篩陰性證明及配戴口罩、手套服務選手。

另外針對鄉鎮啦啦隊的部分，此次共有金湖鎮、金寧鄉、金沙鎮的老人參與，教育處也規定啦啦隊成員務必全程配戴口罩，並施打兩劑疫苗以上者佳；於各鄉里路段加油據點加油時，請保持彼此間隔距離，並勿過靠近賽道；請勿帶領未滿12歲及未打滿2劑之學童參與啦啦隊行列。