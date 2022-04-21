機動測速3個月取締1.8萬件民怨搶錢 高市交大說話了

三民區民族與明誠路口今年1至3月，警方機動測速照相取締1萬8024件，高出同區同期固定式取締件數15倍，民眾質疑市府搶很大。市議員郭建盟建議警示標誌加大加量，另公告機動測速時地；高雄市警局交通大隊表示，將與交通局研議，於行車速率較高或路面寬闊之道路裝設放大型警告牌面。

郭建盟說，機動測速執法有成效，但也引起諸多民怨，包括警察機動測速警示標誌標示不明、在驟降限速區設陷阱、未收罰單不知情連續開罰、藏於暗處等怨言。

郭建盟發現，今年1至3月，民族與明誠路口的機動測速取締1萬8024件，三民區另一處固定式取締冠軍（九如與大昌路）同期僅1190件，兩者相差15倍。

此外，號稱全高雄「固定式冠軍」的美濃台28線中興路固定式取締3818件，遠不如機動測速在新興區中山玉竹街開出6332件、中華四維路5768件。

郭建盟認為，機動測速要當市民守護者而非「提款機」，建請交通局與警察局研議機動式測速相機值勤時加大加量示警或放警車等措施，讓民眾提早因應減速慢行，另加強宣導重複裁罰登錄後可收簡訊通知服務，以及公告機動測速相機值勤時地。

對於議員質詢，高雄市警局交通大隊澄清，稱全市交通事故傷亡件數，自105年的5萬1476件，逐年下降至110年3萬9262件，進一步比對六都人口數，高雄傷亡人口比率2.01％，六都交通安全排第3，事故防制卓有成效。

交大表示，轄區易肇事路段，執行機動式測速違規照相，並依道路交通管理處罰條例規定：於前方100至300公尺間設置警52測速取締標誌，提醒駕駛人行經測速路段小心駕駛。

為提醒用路人行經測速路段小心駕駛，將與交通局研議，於行車速率較高或路面寬闊道路裝設放大型警告牌面。

至於重複取締部分，警察局設有違規簡訊服務通知，只要民眾至警察局或交通警察大隊全球資訊網(https://trafficsms.kmph.gov.tw)，登錄聯繫手機號碼，同一路段5天內有2次以上違規行為，系統將會發送簡訊通知。