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外離島防衛作戰澎湖實彈射擊 展現戰力場面震撼

中央社 / 澎湖縣21日電

澎湖第一作戰區今天實施「外離島防衛作戰」實彈射擊訓練，各式火砲與機槍，轟隆大響，場面震撼，展現防區精實戰力。

澎湖防衛部發布新聞稿指出，為驗證防區部隊訓練成效，第一作戰區今天清晨5時至7時實施「外離島防衛作戰」實彈射擊訓練，各參演官兵實施各式火砲及機槍實彈射擊，場面震撼。

今天的「外離島防衛作戰」實彈射擊訓練，澎湖防衛部指揮官劉協慶中將親自視導，並未對外開放，僅安排軍事訓練役男實地觀摩火砲射擊，深刻體驗國家守護家園的決心。

「外離島防衛作戰」實彈射擊訓練今天共實施有105榴彈砲、155榴彈砲、120迫砲、M60A3戰車砲、M240同軸機槍、50機槍及7.62公厘狙擊槍等火砲，共射擊各式火砲藥1601發，場面盛大。

劉協慶表示，目前疫情嚴峻，但防區戰備訓練不可鬆懈，在恪遵防疫與訓練安全下，持續精實訓練，達到「處處皆戰場、時時都訓練」的目標，展現作戰區官兵「同島一命、寸土不讓」的決心。

澎湖 疫情 役男

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