外離島防衛作戰澎湖實彈射擊 展現戰力場面震撼
澎湖第一作戰區今天實施「外離島防衛作戰」實彈射擊訓練，各式火砲與機槍，轟隆大響，場面震撼，展現防區精實戰力。
澎湖防衛部發布新聞稿指出，為驗證防區部隊訓練成效，第一作戰區今天清晨5時至7時實施「外離島防衛作戰」實彈射擊訓練，各參演官兵實施各式火砲及機槍實彈射擊，場面震撼。
今天的「外離島防衛作戰」實彈射擊訓練，澎湖防衛部指揮官劉協慶中將親自視導，並未對外開放，僅安排軍事訓練役男實地觀摩火砲射擊，深刻體驗國家守護家園的決心。
「外離島防衛作戰」實彈射擊訓練今天共實施有105榴彈砲、155榴彈砲、120迫砲、M60A3戰車砲、M240同軸機槍、50機槍及7.62公厘狙擊槍等火砲，共射擊各式火砲藥1601發，場面盛大。
劉協慶表示，目前疫情嚴峻，但防區戰備訓練不可鬆懈，在恪遵防疫與訓練安全下，持續精實訓練，達到「處處皆戰場、時時都訓練」的目標，展現作戰區官兵「同島一命、寸土不讓」的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言