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岡山五甲尾滯洪池汛期前完工 5月底前再完成太陽能發電

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市岡山區五甲尾滯洪池近期完工，高雄市副市長林欽榮今率多位地方民代視察汛期整備。圖／高雄市水利局提供
高雄市岡山區五甲尾滯洪池近期完工，高雄市副市長林欽榮今率多位地方民代視察汛期整備。圖／高雄市水利局提供

高雄市岡山區五甲尾滯洪池近期已完工，高雄市副市長林欽榮今前往視察，了解防汛整備情況，高雄市水利局表示，五甲尾滯洪池滯洪量可達60萬噸，完工後除了汛期供滯洪功能，平時也可讓民眾休憩使用，另配合綠能政策，水域空間也將設置太陽光電發電系統，預計5月底完成併聯發電。

高雄市岡山區嘉興里、潭底里位於岡山土庫排水系統下游，但因地勢較高，每到雨季常出現淹水情況，高雄市長陳其邁去年豪雨期間前往視察，指示高市水利局積極趕工，林欽榮今再帶領立委邱志偉及多位市議員、里長等，視察滯洪池防汛整備，並提醒汛期時要注意人員安全，有滯洪池再搭配抽水站聯合操作，望能改善當地淹水情形。

高市水利局表示，五甲尾滯洪池面積約12.5公頃，滯洪量60萬噸，搭配抽水站，並透過水情中心智慧防汛監控，防汛政策超前部署，可大幅改善滯洪池周邊地區淹水，另外區內設置休憩坐椅、環池道路，並配合工務局橋科園區聯外道路拓寬工程，移植包含白千層及印度紫檀等喬木到區內種植。

高市水利局說，滯洪池除了提供防洪、休憩功能，另也配合發展綠能政策，水域空間將設置太陽光電發電系統，設置容量約5MW，年發電量約675萬度，預計今年5月底完成併聯發電。

高雄市岡山區五甲尾滯洪池面積約12.5公頃，滯洪量60萬噸，可徹底改善當地淹水情況。圖／高雄市水利局提供
高雄市岡山區五甲尾滯洪池面積約12.5公頃，滯洪量60萬噸，可徹底改善當地淹水情況。圖／高雄市水利局提供
高雄市岡山區五甲尾滯洪池近期完工，高雄市副市長林欽榮今前往視察汛期整備。圖／高雄市水利局提供
高雄市岡山區五甲尾滯洪池近期完工，高雄市副市長林欽榮今前往視察汛期整備。圖／高雄市水利局提供
高雄市岡山區五甲尾滯洪池面積約12.5公頃，滯洪量60萬噸，區內規畫休憩空間及環池道路等。圖／高雄市水利局提供
高雄市岡山區五甲尾滯洪池面積約12.5公頃，滯洪量60萬噸，區內規畫休憩空間及環池道路等。圖／高雄市水利局提供
高雄市岡山區五甲尾滯洪池面積約12.5公頃，滯洪量60萬噸，可徹底改善當地淹水情況。圖／高雄市水利局提供
高雄市岡山區五甲尾滯洪池面積約12.5公頃，滯洪量60萬噸，可徹底改善當地淹水情況。圖／高雄市水利局提供

滯洪池 高雄市 岡山 林欽榮 陳其邁

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