內門休閒園區還要等多久 高市觀光局：今年8月動工

高雄內門觀光休閒園區規畫多年尚未完成，高市議員吳利成、林義迪及曾俊傑等人齊在議會發聲關心進度。觀光局長周玲玟表示，今年6月前完成水保工程，主體建築預計8月動工，2024年底完工開放，未來結合露營與親子休閒設施。

壽山動物園原擬遷移內門，受限法規與動保意識抬頭，轉型成立觀光休閒園區，內門紫竹寺每年以1元金額出租11.5公頃山坡地。此案從前市長陳菊時代開始規畫，聯外橋梁在前市長韓國瑜時代動工，道路也在去年完成，主體工程遲未動工，總預算約3億多。

昨天與今天市議會進行交通部門業務質詢，多名議員關切內門休閒園區進度，以及未來如何營運。議員林義迪說，未來盼動物園結合生態園區，除現有面積外，後方台糖100多公頃也可以納入擴充範圍。

觀光局長周玲玟表示，園區內主體建築預計今年8月底開工，希望2024年能跟市民見面，包括溫和動物區、露營區、花藝環境及親子遊樂設施，開園之後朝OT方向規畫，盼民間經營比公務體系活絡。