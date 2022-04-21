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內門休閒園區還要等多久 高市觀光局：今年8月動工
高雄內門觀光休閒園區規畫多年尚未完成，高市議員吳利成、林義迪及曾俊傑等人齊在議會發聲關心進度。觀光局長周玲玟表示，今年6月前完成水保工程，主體建築預計8月動工，2024年底完工開放，未來結合露營與親子休閒設施。
壽山動物園原擬遷移內門，受限法規與動保意識抬頭，轉型成立觀光休閒園區，內門紫竹寺每年以1元金額出租11.5公頃山坡地。此案從前市長陳菊時代開始規畫，聯外橋梁在前市長韓國瑜時代動工，道路也在去年完成，主體工程遲未動工，總預算約3億多。
昨天與今天市議會進行交通部門業務質詢，多名議員關切內門休閒園區進度，以及未來如何營運。議員林義迪說，未來盼動物園結合生態園區，除現有面積外，後方台糖100多公頃也可以納入擴充範圍。
觀光局長周玲玟表示，園區內主體建築預計今年8月底開工，希望2024年能跟市民見面，包括溫和動物區、露營區、花藝環境及親子遊樂設施，開園之後朝OT方向規畫，盼民間經營比公務體系活絡。
議員曾俊傑也關心目前整修中的壽山動物園何時可開幕，希望早日完成營造觀光亮點。周玲玟說，壽山動物園進度持平，9月底前可開園，若晚一點也會在10月初啟用。
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