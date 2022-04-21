防疫載送改就近派遣 高市119各分隊全數啟動
隨高市府居家照顧政策啟動，119今天宣布，同步改採全市共52個分、小隊以「就近適當」派遣模式執行勤務，減少防疫勤務需至他轄「遠距載送」，縮短出勤時間、緩解載送案量。
因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，高雄市政府消防局自民國109年初即成立防疫專責分隊，執行疑似及確診個案載送勤務，堅守防疫最前線。
自今年初起，疫情變動不定，原6個防疫專責分隊不足以及時載送，倍增為12個防疫專責分隊；4月起疫情升溫後，12個分隊量能仍不足以應付，但若再倍增分隊加入防疫專責，勢將嚴重排擠一般緊急救護勤務。
為提早因應，119進行超前部署。消防局緊急救護科表示，防疫載送勤務自18日起，隨市府居家照顧政策啟動，同步改採全市共52個分、小隊以「就近適當」派遣模式執行勤務，除可減少防疫勤務需至他轄「遠距載送」，縮短出勤時間，並能緩解載送案量。
對於消防人員站在防疫後送第一線，高市消防局代理局長王志平強調，為因應防疫勤務量增加，已指示各外勤大隊妥善調節、減少一般性勤務，編排足夠休息時間，並持續鼓勵關心同仁，確保各項防疫裝備及後勤供應無虞，共同面對防疫挑戰。
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