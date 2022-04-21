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益品書屋400本餐飲書 恆春半島接力展出8週

中央社 / 屏東縣21日電

由王品集團創辦人戴勝益創辦的益品書屋，首度前進屏東到恆春半島辦書展，精選400本餐飲精裝書，以「餐飲，翻轉孩子的未來」為主題，即起在恆春工商及車城國小接力展出8週。

益品書屋從民國106年起，長期以「餐飲，翻轉孩子的未來」為主題，在全國進行巡迴書展，已舉辦17場巡迴書展，為偏鄉孩子增加多元學習的機會，這次在恆春半島的展出是益品書屋首度前進南台灣屏東縣。

巡迴書展今天在恆春工商開幕，由書屋總經理陳蓉芬與屏東縣政府教育處長江國樑揭幕，恆春工商為書展展現學生傳統調酒技藝，車城國小獻唱當地民謠。

陳蓉芬表示，這次特別從書屋台中與台北兩館約7000本書籍當中，精選出400本餐飲精裝書，內容包含世界各國咖啡酒類、美食料理、甜點蛋糕、家常手藝、世界頂尖廚藝、全球知名主廚私房料理等，盼給民眾不同的閱讀視野與豐碩收穫。

陳蓉芬指出，展期自21日至6月20日為期8周，創益品書屋巡迴書展中最長展期，恆春工商展出後，接力在車城國小展出，希望開啟學生餐飲世界，翻轉孩子未來。

戴勝益透過新聞稿表示，屏東縣約有500所學校，在技職教育上擁有極佳成績，如恆春工商在餐飲專業中表現亮眼，地方美食特色也非常著名，餐飲書籍可以引領大家不受環境限制，將在地美食特色發揚光大。

戴勝益說，餐飲是創業資金門檻較低的一個行業，如果對餐飲業有興趣，絕對是可以翻轉自己未來的機會，屏東縣有豐富多元的食物與食材，如果餐飲知識能啟發孩子的潛能，許多夢想就能成真。

屏東縣政府 恆春

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