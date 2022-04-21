快訊

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

高市路竹97期市地重劃動土 預計112年2月完工

中央社 / 高雄21日電

鄰近南科路竹園區的高市第97期市地重劃工程今天動土，副市長林欽榮說，國際大廠投資高雄，為解決員工住宅需求，市府推出企業安家計畫，其中公辦市地重劃開發扮演重要角色。

高雄市政府地政局今天舉行「高雄市第97期市地重劃工程」動土典禮，林欽榮出席表示，南部S科技廊帶漸成形，不少國際大廠陸續投資高雄，包括路竹科學園區及推動中的橋頭科學園區，預估未來5年內至少新增4萬5000個就業機會。

林欽榮指出，市府擬妥企業安家計畫，釋出安家住宅興建基地，以解決企業員工住宅需求，而公辦市地重劃開發扮演重要角色。包含已完工的岡山區87期重劃區、今天動土的路竹區97期重劃區，以及預定9月開工的岡山區102期重劃區，都是安家計畫的一環。

林欽榮說，第97期重劃區鄰近南科路竹園區、路竹區公所及路竹地政事務所，且鄰近台1線縱貫公路，未來配合高捷岡山路竹延伸線，交通便利、具有市場競爭力。透過都市計畫「變更路竹都市計畫（第3次通盤檢討）案」將原文（高）用地規劃為住宅用地、文（中）用地及道路用地，有助於南部S科技廊帶推動。

地政局長陳冠福表示，97期重劃區重劃後總面積約3.45公頃，可建築用地約2.27公頃，取得公共設施用地約1.18公頃；重劃完成後，將一次新闢4條計畫道路，且每筆土地方整均能臨路，預定112年2月完工。

地政局表示，97期市地重劃區原為閒置土地，內有一處荒廢壘球場，其餘多為空地。因區內地勢較低，須辦理工程整地、基地填土，且重劃區屬易淹水區，配合出流管制計畫，評估將增設1座滯洪池，以解決淹水問題。

重劃區 林欽榮 岡山

延伸閱讀

高雄輕軌進度超前 有望提前通車至C24站

壽山動物園黑猩猩4月底入新厝 全園10月初完工開園

高捷黃線招商 土地開發上看350億

高捷黃線工程廠商說明會 逾70家廠商有意願

相關新聞

機動測速3個月取締1.8萬件民怨搶錢 高市交大說話了

三民區民族與明誠路口今年1至3月，警方機動測速照相取締1萬8024件，高出同區同期固定式取締件數15倍，民眾質疑市府搶很...

岡山五甲尾滯洪池汛期前完工 5月底前再完成太陽能發電

高雄市岡山區五甲尾滯洪池近期已完工，高雄市副市長林欽榮今前往視察，了解防汛整備情況，高雄市水利局表示，五甲尾滯洪池滯洪量...

內門休閒園區還要等多久 高市觀光局：今年8月動工

高雄內門觀光休閒園區規畫多年尚未完成，高市議員吳利成、林義迪及曾俊傑等人齊在議會發聲關心進度。觀光局長周玲玟表示，今年6...

小琉球海灘貨幣升級NFT 街口金科限量發行做公益

屏東縣小琉球將發行獨有、限量50張的NFT（非同質化代幣），為響應4月22日世界地球日，當天下午4時販售，所得將捐給小琉...

加強防疫 高市交通局送運將快篩試劑

本土疫情持續升溫，高雄昨日本土確診數97例，獅子會年會也爆發群聚感染。為加強防疫，高市交通局免費提供3千個快篩試劑給計程...

屏東人口直直落 屏東縣府推出「育兒包」送新手爸媽

屏東縣連20年人口直直落，屏東縣府為歡慶新生兒到來，打造時尚與實用兼具的育兒包獻給新手爸媽，從5月1日起，凡是在屏東縣辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。