高市路竹97期市地重劃動土 預計112年2月完工

鄰近南科路竹園區的高市第97期市地重劃工程今天動土，副市長林欽榮說，國際大廠投資高雄，為解決員工住宅需求，市府推出企業安家計畫，其中公辦市地重劃開發扮演重要角色。

高雄市政府地政局今天舉行「高雄市第97期市地重劃工程」動土典禮，林欽榮出席表示，南部S科技廊帶漸成形，不少國際大廠陸續投資高雄，包括路竹科學園區及推動中的橋頭科學園區，預估未來5年內至少新增4萬5000個就業機會。

林欽榮指出，市府擬妥企業安家計畫，釋出安家住宅興建基地，以解決企業員工住宅需求，而公辦市地重劃開發扮演重要角色。包含已完工的岡山區87期重劃區、今天動土的路竹區97期重劃區，以及預定9月開工的岡山區102期重劃區，都是安家計畫的一環。

林欽榮說，第97期重劃區鄰近南科路竹園區、路竹區公所及路竹地政事務所，且鄰近台1線縱貫公路，未來配合高捷岡山路竹延伸線，交通便利、具有市場競爭力。透過都市計畫「變更路竹都市計畫（第3次通盤檢討）案」將原文（高）用地規劃為住宅用地、文（中）用地及道路用地，有助於南部S科技廊帶推動。

地政局長陳冠福表示，97期重劃區重劃後總面積約3.45公頃，可建築用地約2.27公頃，取得公共設施用地約1.18公頃；重劃完成後，將一次新闢4條計畫道路，且每筆土地方整均能臨路，預定112年2月完工。

地政局表示，97期市地重劃區原為閒置土地，內有一處荒廢壘球場，其餘多為空地。因區內地勢較低，須辦理工程整地、基地填土，且重劃區屬易淹水區，配合出流管制計畫，評估將增設1座滯洪池，以解決淹水問題。