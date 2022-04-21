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看見官窯產品 金門陶瓷廠在地商家推出馬克杯

中央社 / 金門縣21日電

全國唯一官窯的金門陶瓷廠，透過多元通路方式與在地商家合作展售產品，將與15家在地文創產業、民宿展售行銷輕巧可帶著走的馬克杯，讓更多人看到官窯產品。

位於金湖鎮的金門縣陶瓷廠，成立於民國52年，是台灣目前唯一的官窯，取高級瓷土為原料，加上藝師彩繪的功夫，造就金門陶瓷典範，推出的馬克杯更是頗受好評。

如4月24日開跑的金門馬拉松，年初推出的馬拉松紀念杯就受到跑友關注；此外，每到3月到7月春夏交接的「藍眼淚」時節，陶瓷廠結合魔幻山水畫家，也是金門女婿、莊雅棟的畫作，推出「藍調月曲-官窯紀念杯」，以藍眼淚特有的藍色基調，結合月光倒影，吸引不少「追淚族」搶購。

金門縣陶瓷廠今天發布新聞表示，透過多元通路方式與在地商家合作展售產品，讓更多人看到官窯產品，計劃選出15個在地商家作為陶瓷廠展售地點，展售行銷輕巧可帶著走的馬克杯。

金門縣陶瓷廠長何桂泉表示，陶瓷廠以在地深厚陶瓷文化作為傳承發展，多元通路方式與在地商家合作展售產品，藉此帶動地方經濟，提高銷售業績。這次的合作，展售商家必須是金門設立合法登記的民宿、文創產業或財團法人、社團法人團體。

何桂泉表示，廠方將依遞交資料順序擇優選出15家金門在地商家作為展售地點。徵選到27日下午5時止，詳情可參陶瓷廠官網https://kmcf.kinmen.gov.tw/。

金門 文創產業 藍眼淚

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