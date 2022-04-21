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鼓勵生育迎接新生兒 屏府送新手爸媽育兒包

中央社 / 屏東縣21日電

近年屏東新生兒人數逐漸減少，屏東縣政府為鼓勵生育及迎接新生兒，打造時尚實用育兒包獻給新手爸媽，5月1日起在屏東辦理出生登記且父母一方設籍屏東者，將贈送一只育兒包。

屏東縣政府今天召開記者會，亮相育兒包，縣長潘孟安表示，5月1日起在屏東辦理出生登記且父母一方設籍屏東者，將贈送溫馨育兒禮，限量3000份，育兒禮物有祝賀卡片、育兒包及育兒手冊等。

潘孟安表示，全世界少子化趨勢，內政部統計，台灣去年減少1萬1000多名新生兒，屏東也從7、8年前的每年5000多名新生兒，近幾年降到4000多名，如何讓年輕人敢生、願意生、敢養，縣府團隊積極調整許多育兒政策。

潘孟安說，除了育兒津貼調增、坐月子到宅服務、增設公托及調整公共托育服務收費減輕年輕爸媽負擔外，更與社政、衛政單位及婦產科合作，貼心推出總價值6000元好孕券，讓孕婦能搭「好孕」計程車，減輕孕婦家庭交通負擔，讓新手媽咪在懷孕的過程中備受社會呵護。

潘孟安指出，為了讓新手父母了解縣內所推出的各項友善育兒政策，這次跨局處整合相關福利與衛教資訊的育兒手冊，從產後衛教諮詢、腸胃炎病毒介紹、育兒津貼到育兒租金、住宅補貼、寶寶閱讀起步走等資訊，讓新手爸媽能夠很快上路。

潘孟安與參加記者會的許姓新手爸媽一同展示育兒包，這只參考托特包打造的育兒包，附有斜背帶、減壓護肩墊及防濕尿布墊等配件，許姓媽媽表示，一般育兒包只能放6、7樣物品，縣府的育兒包可放10多樣，且好放好拿。

民政處表示，5月1日起在屏東登記新生兒且父母一方設籍屏東，將贈送一只育兒包，包內提供廠商贊助產品，包含貝恩嬰兒保養柔濕巾、泡泡香浴露及HZU日益沛益生菌PLUS等。

屏東縣政府 潘孟安 新生兒

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