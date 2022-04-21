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加強防疫 高市交通局送運將快篩試劑
本土疫情持續升溫，高雄昨日本土確診數97例，獅子會年會也爆發群聚感染。為加強防疫，高市交通局免費提供3千個快篩試劑給計程車司機，讓運將可以隨時檢查自己身體狀況，做好健康監測工作，提供民眾安全的搭車環境。
交通局表示，近日疫情不斷變化，確診人數持續攀高，為維護防疫期間公共運輸安全，已透過高雄市計程車公會、車行、合作社等協助發送所屬司機，加強計程車防疫作為。
李姓司機說，最近疫情爆發，確診人數愈來愈多，「客人怕，我們也很怕」，每天載客心裡也會擔心自己身體安全，拿到交通局送來的快篩試劑，讓我們不用花錢就可以檢查自己的身體狀況，這項貼心的政策不僅保護我們、對乘客也是一種保障。
交通局表示，持續加強宣導防疫作為，加強計程車各項防疫工作，落實乘車全程佩戴口罩、車輛勤清消，及提醒乘客簡訊實聯制。也提醒民眾下載「台灣社交距離」App，乘車期間禁止飲食，避免交談。車輛也要適度微開對角車窗保持通風，保護自己和乘客安全。
交通局呼籲，民眾若有出現身體不適等症狀或快篩結果顯示陽性，應立即與衛生局聯絡或撥打1922，並依照指示處理。防疫期間，搭乘公共運具請確實配合防疫戴口罩。
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