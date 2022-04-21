快訊

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加強防疫 高市交通局送運將快篩試劑

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市交通局免費提供3千個快篩試劑給計程車司機，加強計程車防疫狀況。記者林巧璉／翻攝
高市交通局免費提供3千個快篩試劑給計程車司機，加強計程車防疫狀況。記者林巧璉／翻攝

本土疫情持續升溫，高雄昨日本土確診數97例，獅子會年會也爆發群聚感染。為加強防疫，高市交通局免費提供3千個快篩試劑給計程車司機，讓運將可以隨時檢查自己身體狀況，做好健康監測工作，提供民眾安全的搭車環境。

交通局表示，近日疫情不斷變化，確診人數持續攀高，為維護防疫期間公共運輸安全，已透過高雄市計程車公會、車行、合作社等協助發送所屬司機，加強計程車防疫作為。

李姓司機說，最近疫情爆發，確診人數愈來愈多，「客人怕，我們也很怕」，每天載客心裡也會擔心自己身體安全，拿到交通局送來的快篩試劑，讓我們不用花錢就可以檢查自己的身體狀況，這項貼心的政策不僅保護我們、對乘客也是一種保障。

交通局表示，持續加強宣導防疫作為，加強計程車各項防疫工作，落實乘車全程佩戴口罩、車輛勤清消，及提醒乘客簡訊實聯制。也提醒民眾下載「台灣社交距離」App，乘車期間禁止飲食，避免交談。車輛也要適度微開對角車窗保持通風，保護自己和乘客安全。

交通局呼籲，民眾若有出現身體不適等症狀或快篩結果顯示陽性，應立即與衛生局聯絡或撥打1922，並依照指示處理。防疫期間，搭乘公共運具請確實配合防疫戴口罩。

高市交通局免費提供3千個快篩試劑給計程車司機，加強計程車防疫狀況。記者林巧璉／翻攝
高市交通局免費提供3千個快篩試劑給計程車司機，加強計程車防疫狀況。記者林巧璉／翻攝
高市交通局免費提供3千個快篩試劑給計程車司機，加強計程車防疫狀況。記者林巧璉／翻攝
高市交通局免費提供3千個快篩試劑給計程車司機，加強計程車防疫狀況。記者林巧璉／翻攝

計程車 疫情 快篩

延伸閱讀

減少醫療社群衝擊 學界建議：納入氣膠傳播防疫措施

獨／新北市消防局訓練科科員確診 龍舟及特搜訓也喊停

綠營強推國務機要費除罪 馬文君：難道比防疫重要

周玉蔲確診中市議員遭殃 國民黨團批綠營防疫雙標

相關新聞

機動測速3個月取締1.8萬件民怨搶錢 高市交大說話了

三民區民族與明誠路口今年1至3月，警方機動測速照相取締1萬8024件，高出同區同期固定式取締件數15倍，民眾質疑市府搶很...

岡山五甲尾滯洪池汛期前完工 5月底前再完成太陽能發電

高雄市岡山區五甲尾滯洪池近期已完工，高雄市副市長林欽榮今前往視察，了解防汛整備情況，高雄市水利局表示，五甲尾滯洪池滯洪量...

內門休閒園區還要等多久 高市觀光局：今年8月動工

高雄內門觀光休閒園區規畫多年尚未完成，高市議員吳利成、林義迪及曾俊傑等人齊在議會發聲關心進度。觀光局長周玲玟表示，今年6...

小琉球海灘貨幣升級NFT 街口金科限量發行做公益

屏東縣小琉球將發行獨有、限量50張的NFT（非同質化代幣），為響應4月22日世界地球日，當天下午4時販售，所得將捐給小琉...

加強防疫 高市交通局送運將快篩試劑

本土疫情持續升溫，高雄昨日本土確診數97例，獅子會年會也爆發群聚感染。為加強防疫，高市交通局免費提供3千個快篩試劑給計程...

屏東人口直直落 屏東縣府推出「育兒包」送新手爸媽

屏東縣連20年人口直直落，屏東縣府為歡慶新生兒到來，打造時尚與實用兼具的育兒包獻給新手爸媽，從5月1日起，凡是在屏東縣辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。