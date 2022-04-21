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屏東人口直直落 屏東縣府推出「育兒包」送新手爸媽
屏東縣連20年人口直直落，屏東縣府為歡慶新生兒到來，打造時尚與實用兼具的育兒包獻給新手爸媽，從5月1日起，凡是在屏東縣辦理出生登記且父母一方設籍在屏東縣者，將贈送一份限量育兒禮物祝賀新生兒的到來，育兒禮物內包含有縣長的祝賀卡片、育兒包及育兒手冊。
屏東縣議員國民黨黃明賢說，縣府對生、養的問題都沒有解決；藍營議員陳揚說，育兒包補助，似乎是為了推而推，應該讓育兒政策更精緻化。
民政處指出，「育兒包」主要考量新生兒時期外出要攜帶的物品相當多，大容量且方便拿取物品的包款是本次設計的重點，並且附有斜背帶、減壓護肩墊及防濕尿布墊等貼心配件。在材質及顏色方面，選用耐髒、防水及灰藍色的中性風格配色，不僅適合媽媽背，也很適合爸爸。
育有5個月大兒子新手媽媽許瀞方說，縣府提供的媽媽包很實用，她自己買的媽媽包只能放6、7樣物品，縣府贈送這款媽媽包，能裝10多樣東西，方便拿取，相當實用。
為了讓新手父母知道屏東縣推出各項友善育兒政策，跨局處整合相關福利與衛敎資訊的育兒手冊，例如，產後衛教諮詢、腸胃炎病毒介紹、育兒津貼、托育費用補助、托育服務資源、到宅母嬰照護月嫂服務、育嬰相關權益、育兒租金、住宅補貼、寶寶閱讀起步走各年齡層好書推薦及全台第一間原住民族圖書館等多項服務資源管道，讓育兒資訊不再霧煞煞。
民政處表示，為獻給新生兒的第1份賀禮，育兒包內提供廠商贊助產品，包含貝恩嬰兒保養柔濕巾、泡泡香浴露，呵護寶寶嬌嫩的肌膚，H2U日益沛益生菌PLUS促進新陳代謝，讓媽媽活力充沛，還有亞尼活力提供媽媽溫馨卡片及安心的營養品補充相關資訊，根據不同階段給予合適的營養建議，共同打造愉快的育兒生活。
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