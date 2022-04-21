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智慧城市不可缺智慧交通 陳致中籲建構全功能智慧路口
高雄推動5G AIot人工智慧物聯網，以發展智慧城市為目標。議員陳致中指出，桃園、台南智慧城市的交通應用，推動大眾運輸與救護緊急車輛優先通行，試辦後每趟救護車節省111秒救護時間，建議前鎮區建置「全功能智慧路口示範區」。交通局長張淑娟回應，去年已建置沿海路人工智慧號誌，另與消防局合作「消防一路通」讓救護車輛先行，持續推動中。
高市議會今天進行交通部門業務質詢。議員陳致中指出，交通可讓市民很有感，智慧城市當然也要有智慧路口，5G車路聯網整合智慧城市交通應用，可結合人工智慧車流辨識、適應性號誌控制、整合性雲端資訊通報，並讓大眾運輸及緊急車輛優先通行。
陳致中說，桃園與台南加入交通部試辦計畫，從台南市成果可知，緊急救護車輛平均遭遇紅燈機率減少51％，每個路口減少37秒停等時間，每趟救護車節省111秒救護時間，建議結合桃園與台南兩地試辦計畫優點，選擇位處亞洲新灣區的前鎮區建置全功能智慧路口示範區，推動公車及緊急車輛優先通行。
交通局長張淑娟答詢回應，智慧交通是智慧城市的重要一環，高雄沿海路去年完成類似桃園市的AI智慧號誌，並與消防署合作「消防一路通」，推動公車及緊急車輛優先通行，另針對AI車流及適性號誌部分，今年有爭取交通部經費，初步規畫在九如及台88等交通擁擠的交流道建置，這些事項會納入考量。
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