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小港醫院咀嚼吞嚥機能重建中心 獲國家生技銀獎
年邁長輩因老化，可能伴隨咀嚼、吞嚥障礙，最終飽受鼻胃管灌食之苦，高雄小港醫院鑑此，2018年創立全台首座咀嚼吞嚥機能重建中心，將咀嚼吞嚥機能從治療提早到預防階段，並主動進入社區篩檢，榮獲2021年國家生技醫療品質獎─「邁向無管人生典範醫院」銀獎。
台灣2025年將邁入超高齡化社會，民眾隨著年紀增長及老化相關疾病，咀嚼吞嚥功能逐漸弱化，影響營養攝取且可能衍生吸入性肺炎，導致台灣採用鼻胃管灌食的比率高於許多國家!
高雄小港醫院有感於病患生活品質及尊嚴受到影響，2016年派30多人至日本多家醫院及大學學習咀嚼吞嚥機能重建的治療方法及個案照護技巧，兩年後創立全台首座「咀嚼吞嚥機能重建中心」，以跨職種合作方式長期照護個案，歷經4年努力，醫院不僅將咀嚼吞嚥機能治療工作提早到預防階段，更進入社區主動篩檢，讓許多的個案重拾進食樂趣，成果獲得肯定。
「追求卓越是一條非常艱辛的道路」，小港醫院院長郭昭宏表示，2018年創立的「咀嚼吞嚥機能重建中心」，致力於提升國內咀嚼吞嚥機能衰退的檢測與預防，並推廣正確的口腔保健，減少口腔內的細菌，中心配有先進醫療設備及專屬檢查室、個案照護一條龍服務，協助病人移除鼻胃管，改善生活品質。2019年通過SNQ國家品質標章認證，2021年榮獲國家生技醫療品質獎銀獎。
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