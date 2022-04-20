墾丁珊瑚產卵大爆發 墾管處將線上直播

墾丁海洋盛事「珊瑚週」因應COVID-19疫情，墾管處定調「低碳減塑、疫起守護」，22日、23日與海生館合作直播珊瑚產卵，宛如天女散花般大爆發景象，讓民眾能即刻感受。

墾丁珊瑚產卵有「海底星空」美名，往年都在農曆3月23日媽祖誕辰前夕達到高峰期，宛如天女散花般大爆發景象，讓不少生態調查者驚艷不已。

墾丁國家公園管理處長林文和今天出席墾丁珊瑚生態保育週表示，今年也與國立海洋生物博物館合作珊瑚產卵影像直播，讓更多愛海人能在第一時刻感受珊瑚產卵盛事，預定22日及23日，晚上9時到9時30分，可在墾管處及海生館臉書觀賞。

林文和說，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，人類社會發生時代性改變，過去的不方便逐一變成日常習慣。愛海可以從日常實踐，只要試著改變習慣就能帶動良善的循環給海洋，讓愛海和防疫一同在生活中實踐。