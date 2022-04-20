迎向生命挑戰 香貞媽媽獲家扶自強母親表揚

家扶基金會日前原訂舉辦全國自強母親表揚，卻因疫情取消典禮，受到南高雄家扶中心扶助的莊香貞女士今年獲得自強母親表揚，家扶中心為了讓一生難得有受獎機會的香貞媽媽能有難忘回憶，今天特地舉辦一場溫馨的頒獎典禮，並請來大兒子為媽媽獻花，家扶基金會副執行長劉國璋也特地南下高雄頒發自強母親獎項給香貞，期許她樂觀向上的生命態度，為相同境遇的媽媽們帶來力量，給家扶扶持的家庭看見希望與勇氣。

「跛的是我的腳，不是我全部的人生」莊香貞女士用這句話詮釋自己的人生，自小就因為生病導致患小兒麻痺，在求學過程中常被取笑是「跛腳」，結婚後不久先生又因為出海釣魚不慎溺斃，當時香貞手上抱著剛滿一歲的小兒子，連同剛就讀小一的大兒子與四歲大的次子，母子四人面對茫然的未來頓失依靠，除了有南高雄家扶中心的一路扶持，十八年來為了維持家計做過許多工作，最後選擇自己擅長的裁縫工作，日以繼夜用一隻腳奮力踩著縫紉機，將三個兒子終於拉拔長大，大兒子更考上高雄輕軌司機員，二兒子跟小兒子也都很體貼，讓香貞備感窩心。 受到南高雄家扶中心扶助的莊香貞女士今年獲得自強母親表揚，家扶基金會副執行長劉國璋(左)特地南下高雄頒發自強母親獎項。記者劉學聖／攝影 受到南高雄家扶中心扶助的莊香貞女士今年獲得自強母親表揚，大兒子今天出席表揚活動，並為辛勞媽媽的雙手擦上護手霜。記者劉學聖／攝影 受到南高雄家扶中心扶助的莊香貞女士今年獲得自強母親表揚，她靠著裁縫技藝一手拉拔三個兒子長大，過程辛苦。記者劉學聖／攝影