找回客家髻鬃梳理技藝 雲鬢美學再現

為追回往日客家結髮髻鬃美學，屏東縣政府客家事務處啟動「髻鬃」復返計畫，藉由技藝形式蒐整、工作坊等將梳理形式步驟SOP系統化、數位化，期盼再現客家美學。

客家事務處今天新聞稿表示，由美和科技大學師生示範，不同的髮髻也代表著年齡區分，如「二把頭」多為較年輕客家女子所梳髮型、「三把頭」則適合年齡較長婦女。

客務處長陳麗萍表示，隨時代變遷與生活型態轉變，許多客家印象、生活美學、文化隨之流逝，職人手藝漸漸失傳，往往只能藉由老照片回味，以往婦人家著藍衫、梳髻鬃景象已不復見。髻鬃復返計畫，結合大專院校技職教育，希望深化保存具文化內涵美學技藝，再現雲鬢風采，未來也將開辦技藝工作坊，傳承文化及美學。

另外，4月23日盤花藝術節在縣民公園登場，活動將提供民眾客家髻鬃復古裝扮體驗並融入盤花行動藝術，梳髻鬃、著藍衫、與花語對話、Hakka一下，五感體驗客家美學饗宴。