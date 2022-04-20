客家髻鬃梳理技藝復返屏東「三把頭」雲鬢美學再現
客家結髮髻鬃「三把頭」是往昔客家婦女本能，隨著時代的變遷，往日的日常已不復見，屏東縣府客家事務處，啟動「髻鬃」復返計畫，藉由技藝形式蒐整、工作坊等將梳理形式步驟SOP系統化、數位化，期盼再現客家美學，讓外界認識客家婦女樸實將堅韌精神。
屏東縣府客務處長陳麗萍說，她的阿婆綁過三把頭，但到了50、60年代，這樣的結髮髻在客家婦女逐漸少見。「三把頭」主要是將長髮分為三束，分別綁起梳理，反折、盤為一束，是以往客庄婦女必備的梳髮技藝。也有較簡易的「二把頭」、「一把頭」。三把頭、二把頭用在已婚婦女、一把頭是未婚為主。
陳麗萍說，將三把頭透過系統性保存推廣，蒐集相關文史資料，與美和科大美容系合作，設計出三把頭形式梳理技藝標準化，編制流程說明書，也將開辦工作坊課程。
美和科大美容系美容保健設計組老師洪雪鳳說，三把頭沒有特別場合界定，主要因為早年客家婦女沒有剪頭髮，將長髮梳理的方式，展現客家勤儉精神，結合課程，開設工作坊，認識客家文化。
美和科大美容系將「三把頭」客家結髮髻鬃作為課程之一，美容系五專四年級楊雅晴說，三把頭不難學，難度適中，要注意摺髻變化。她認為，三把頭其實蠻復古的，充滿客家文化之美。五專三年級的陳奕帆說，長髮綁三把頭，頭不會感到很沉重，很清爽，梳起三把頭，會想要穿著旗袍搭配。
陳麗萍說，隨著時代變遷，生活型態轉變，客家印象、生活美學、文化隨之流逝，職人手藝漸失傳，只能藉由老照片回味，以往婦人家藍衫、梳髻鬃的景象已不復見。此項髻鬃復返計畫，結合大專院校技職教育，深化保存文化內涵的美學技藝，再現雲鬢風采，未來也將開辦此項技藝工作坊，傳承文化及美學。
客家事務處指出，4月23日盤花藝術節將提供民眾客家髻鬃復古裝扮體驗並融入盤花行動藝術，歡迎到縣民公園水岸，五感體驗客家美學饗宴。活動相關訊息可至屏東縣政府客家事務處臉書查詢。
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