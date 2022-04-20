客家髻鬃梳理技藝復返屏東「三把頭」雲鬢美學再現

客家結髮髻鬃「三把頭」是往昔客家婦女本能，隨著時代的變遷，往日的日常已不復見，屏東縣府客家事務處，啟動「髻鬃」復返計畫，藉由技藝形式蒐整、工作坊等將梳理形式步驟SOP系統化、數位化，期盼再現客家美學，讓外界認識客家婦女樸實將堅韌精神。

屏東縣府客務處長陳麗萍說，她的阿婆綁過三把頭，但到了50、60年代，這樣的結髮髻在客家婦女逐漸少見。「三把頭」主要是將長髮分為三束，分別綁起梳理，反折、盤為一束，是以往客庄婦女必備的梳髮技藝。也有較簡易的「二把頭」、「一把頭」。三把頭、二把頭用在已婚婦女、一把頭是未婚為主。

陳麗萍說，將三把頭透過系統性保存推廣，蒐集相關文史資料，與美和科大美容系合作，設計出三把頭形式梳理技藝標準化，編制流程說明書，也將開辦工作坊課程。

美和科大美容系美容保健設計組老師洪雪鳳說，三把頭沒有特別場合界定，主要因為早年客家婦女沒有剪頭髮，將長髮梳理的方式，展現客家勤儉精神，結合課程，開設工作坊，認識客家文化。

美和科大美容系將「三把頭」客家結髮髻鬃作為課程之一，美容系五專四年級楊雅晴說，三把頭不難學，難度適中，要注意摺髻變化。她認為，三把頭其實蠻復古的，充滿客家文化之美。五專三年級的陳奕帆說，長髮綁三把頭，頭不會感到很沉重，很清爽，梳起三把頭，會想要穿著旗袍搭配。

陳麗萍說，隨著時代變遷，生活型態轉變，客家印象、生活美學、文化隨之流逝，職人手藝漸失傳，只能藉由老照片回味，以往婦人家藍衫、梳髻鬃的景象已不復見。此項髻鬃復返計畫，結合大專院校技職教育，深化保存文化內涵的美學技藝，再現雲鬢風采，未來也將開辦此項技藝工作坊，傳承文化及美學。