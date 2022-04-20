疫情升溫 岡山籃籗會再延期至8月場次

高雄市岡山區有百年傳統的籃籗會因新冠肺炎疫情停辦近2年，原定今年4月23日（農曆3月23日媽祖生）舉行今年首場籃籗會，但岡山區公所考量近期疫情升溫，籃籗會決定停辦一次，以抽籤確定攤位的攤商資格保留至9月9日（農曆8月14日中秋節前夕）場次。

岡山籃籗會為早期趕集活動，已有200多年歷史，以壽天宮媽祖廟為發源地，活動分為百貨類、傳統農耕如鋤頭、竹籃及花市等，每年分別在農曆3月23日媽祖生日、中秋節前夕與農曆9月15日義民爺生日舉辦，每次辦2天，近幾年也結合岡山特產羊肉擴大舉辦，每場都吸引鄰近燕巢、梓官、彌陀、阿蓮等地區居民前往，場場人擠人非常熱鬧。

岡山區公所表示，2020年下半年因疫情取消籃籗會，去年疫情又更加嚴峻，直到今年初才逐漸緩和，3月23日至25日接受攤商報名抽籤，沒想到近期疫情再升溫，為避免活動成為防疫破口，只能忍痛公告4月的籃籗會延期。