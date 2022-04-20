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疫情升溫 岡山籃籗會再延期至8月場次

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市岡山籃籗會已有200多年歷史，每年舉辦3次，但已因疫情停辦近2年。本報資料照（記者陳玫伶／拍攝）
高雄市岡山籃籗會已有200多年歷史，每年舉辦3次，但已因疫情停辦近2年。本報資料照（記者陳玫伶／拍攝）

高雄市岡山區有百年傳統的籃籗會因新冠肺炎疫情停辦近2年，原定今年4月23日（農曆3月23日媽祖生）舉行今年首場籃籗會，但岡山區公所考量近期疫情升溫，籃籗會決定停辦一次，以抽籤確定攤位的攤商資格保留至9月9日（農曆8月14日中秋節前夕）場次。

岡山籃籗會為早期趕集活動，已有200多年歷史，以壽天宮媽祖廟為發源地，活動分為百貨類、傳統農耕如鋤頭、竹籃及花市等，每年分別在農曆3月23日媽祖生日、中秋節前夕與農曆9月15日義民爺生日舉辦，每次辦2天，近幾年也結合岡山特產羊肉擴大舉辦，每場都吸引鄰近燕巢、梓官、彌陀、阿蓮等地區居民前往，場場人擠人非常熱鬧。

岡山區公所表示，2020年下半年因疫情取消籃籗會，去年疫情又更加嚴峻，直到今年初才逐漸緩和，3月23日至25日接受攤商報名抽籤，沒想到近期疫情再升溫，為避免活動成為防疫破口，只能忍痛公告4月的籃籗會延期。

岡山區公所表示，以抽籤確定攤位的攤商資格保留至8月14日場次，第1階段已繳費用百貨500元、花市3000元，及近期開放第2階段百貨1500元將不予退費，屆時若8月場次仍因疫情無法辦理，則全數退費不再保留攤位資格。

高雄市岡山籃籗會已因疫情停辦近2年，岡山區公所近期公告，原定4月23日舉辦籃籗會延期。圖／岡山區公所提供
高雄市岡山籃籗會已因疫情停辦近2年，岡山區公所近期公告，原定4月23日舉辦籃籗會延期。圖／岡山區公所提供

岡山 疫情 中秋節

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