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屏東海洋文化專書與紀錄片 享受南國浩瀚生態

中央社 / 屏東縣20日電

屏東縣政府推出屏東海洋文化專書「在屏東與海約會的十種方式」與紀錄片「面海的人」， 以多元視角分享南國海洋的浩瀚與豐富姿態。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，屏東海洋專書「在屏東與海約會的十種方式」，編輯團隊以採訪、融合外界觀點，搭配寫實攝影與插畫，為屏東海洋的多變與迷人設計10條遇見海洋路線。

文化處說，路線有潛水之路、信仰之路、浪人之路、水行之路、漁人之路、共生之路、港濱之路、單車之路、養殖之路、遊艇之路，以海上、水下、沿岸視角，發現與海靠近的不同方式；將於6月上架國家書店、博客來。

屏東海洋文化紀錄片「面海的人」，攝影團隊歷經1年勘查、訪談、拍攝，深入旭海、佳樂水、七星岩、林邊、小琉球，探索在屏東海邊生活人文故事，涵蓋傳統漁業捕撈、衝浪文化、水下考古、漁村創生、海洋保育，收錄10多名與海洋日夜相處的群人影像。4月23日起將上架至屏東縣政府文化處官方YouTube「屏東藝遊」，民眾可免費點閱觀賞。

文化處說，23日下午2時在屏東總圖邀請文化雜誌VERSE總編輯張鐵志、專書主編張劭瀚、紀錄片導演柯合倍等人對談、分享，皆免費報名；24日則在「小島停琉」海洋獨立書店舉辦發表會。

屏東縣政府 紀錄片

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