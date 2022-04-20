屏東牡丹水庫上游保護區 27年後終於實現用水正義

1995年興建完成營運的屏東縣牡丹郷牡丹水庫，供應屏南地區民生用水，但水庫上游集水區居民卻享用不到牡丹淨水場的優質自來水，牡丹鄉長潘壯志向水公司爭取延管及加壓站工程，在原民立委伍麗華協助下於本月完工啟用，自來水可加壓提供至上游的牡丹村、東源村、旭海村和獅子鄉內文村，鄉公所下午將在牡丹淨水場停車場舉行啟用儀式，喜迎歷史性的一天。

牡丹水庫聚集四重溪上游牡丹溪與女乃溪的水而成，總蓄水量約為3119萬噸，隸屬於經濟部水利署，1995年興建完成，供應東港以南至恆春半島地區，甚至到離島小琉球的民生用水。台灣自來水公司牡丹淨水廠使用牡丹水庫的水源，每日可提供10萬噸供水量，年供水量約為3700 萬噸。

潘壯志說，然而，位於面積廣達6630公頃「牡丹水庫自來水水質水量保護區」內的牡丹村、東源村，卻始終無法使用由牡丹淨水場提供的優質自來水。擁有牡丹水庫的牡丹鄉，每當枯水期到來，還有許多部落還要面臨水量不足、水質欠佳的用水困境，水質水量保護區的鄉民，每天看的到水庫，卻享用不到好的自來水。

「用水正義在水庫啟用27後終於實現！」潘壯志說，他向台灣自來水公司爭取並在立委伍麗華奔走下，台灣自來水公司編列預算辦理延管及加壓站工程，於4月完工啟用，可以將牡丹淨水場的自來水，加壓提供至牡丹水庫上游多個聚落，穩定供應的自來水，解決了牡丹水庫啟用近30年來，人民心中的沉痾，使得牡丹鄉的自來水供應，達到「水量足、水質佳」要求，這是民眾能「安居樂業」生活的基本條件，更是讓每個部落都能夠公平地被對待，實現牡丹水庫水源保護區鄉民的「用水正義」。