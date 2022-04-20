屏東海洋文化專書暨紀錄片發表 潛入屏東海洋之美

屏東縣政府推出屏東海洋文化專書《在屏東與海約會的十種方式》與屏東海洋文化紀錄片《面海的人》， 4月23、24日分別在屏東總圖3樓大階梯、「小島停琉」海洋獨立書店舉辦兩場發表會，以多元視角分享南國海洋的浩瀚與豐富姿態。

文化處表示，屏東海洋專書《在屏東與海約會的十種方式》，編輯團隊以採訪、調研轉譯、融合外界觀點，搭配寫實攝影與插畫，為屏東海洋的多變與迷人，設計十條遇見海洋的路線：「潛水之路」、「信仰之路」、「浪人之路」、「水行之路」、「漁人之路」、「共生之路」、「港濱之路」、「單車之路」、「養殖之路」、「遊艇之路」，以海上、水下、沿岸視角，讓人從中發現 與海靠近的不同方式，書籍6月在國家書店、博客來等平台可買到。

屏東海洋文化紀錄片《面海的人》，攝影團隊歷經一年勘查、訪談、拍攝，深入旭海、佳樂水、七星岩、林邊、小琉球，探索在屏東海邊生活的人文故事，內容涵蓋傳統漁業捕撈、衝浪文化、水下考古、漁村創生、海洋保育，收錄十幾位與海洋日夜相處，與海共創故事的群人影像，從海洋生態、海洋歷史到青年返鄉，透過這部紀錄片，看見未曾發現的海洋樣貌與臨海生活的姿態，4月23日起將在屏東縣政府文化處官方YOUTUBE「屏東藝遊」播出。

文化處說，23日下午2時在屏東總圖邀請《VERSE》總編輯張鐵志、專書主編張劭瀚、紀錄片導演柯合倍等人對談、分享，兩場發表會皆免費報名，同時，舉辦一場以海洋閱讀為主題的走讀活動，報名資訊請上屏東縣政府文化處 Facebook 粉絲專頁。