高市6樓以上公寓大廈一年內未成立管委會 將依法開罰

「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」即日起實施，6樓以上公寓大廈，一年內強制成立管理委員會或推舉管理負責人，經輔導仍未按規定執行者，將對專有部分區分所有權人將處最高5萬元罰鍰，未依規定報備者則對管委會主委等員處最高罰3萬元。

城中城大火事件過後，高市自訂「公寓大廈輔導管理自治條例」全面要求老舊公寓落實公安，此自治條例4月19日起公告實施。另今年元旦起開始受理8至15樓集合住宅（H-2類組）辦理的公安申報，全市4千多棟已完成7成3131棟，可獲全額補助，申報日期至4月底止，尚未申報的公寓大廈可把握機會。

工務局長楊欽富表示，工務局將針對1995年6月29日(含當日)前取得建造執照的6樓以上公寓大廈公告分類分期分區，一年內強制成立管理委員會或管理負責人，加速正常運作，提升住戶居住品質及安全；同年6月30日後取得建造執照的6樓以上公寓大廈，即起一年內需成立管理組織並完成報備，經輔導仍未成立管理委員會或推舉管理負責人，會對專有部分區分所有權人將處最高5萬元罰鍰。未依規定報備者將對管理委員會主任委員、管理委員或管理負責人處最高3萬元罰鍰。

工務局並表示，複合用途大樓內的營業場所若已停業或歇業，管理權人仍應依消防法規定辦理消防安全設備定期檢修申報，如有阻礙或規避消防安檢，或未依法辦理消防安全設備定期檢修申報的大樓，將處管理權人最高5萬元罰鍰。

工務局表示，工務局已有2個輔導團隊可協助尚未成立管理組織的公寓大廈，北高雄(鼓山、三民、左營、楠梓、橋頭區以北) 輔導廠商為「高雄市公寓大廈管理維護商業同業公會」，連絡窗口為蔡總幹事(0933313814)；南高雄區(苓雅、前金、新興、大社、大樹以南) 輔導廠商為「台南市物業管理發展協會」，連絡窗口楊協理(電話：0912989421)，或電洽工務局建築管理處第六課黃先生(3368333轉2426)。