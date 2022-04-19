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支不支持農漁會三分之一理監事官派？ 高市海洋局長：不妥

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會副議長陸淑美詢問海洋局長是否支持漁會有官派理監事，張漢雄直言「不妥」。記者徐白櫻／翻攝
高市議會副議長陸淑美詢問海洋局長是否支持漁會有官派理監事，張漢雄直言「不妥」。記者徐白櫻／翻攝

農委會原擬修改農會法，要求農會要有三分之一官派理監事席次，後來草案送政院時被刪除。高市議會副議長陸淑美今晚質詢，詢問高市府農業局與海洋局長是否支持。農業局長張清榮以本身是公務員為由不表態；海洋局長張漢雄則認為，基層漁會都是自己打拚、自負盈虧，若要官派理監事「有所不妥」。

高市議會今天進行農林部門業務質詢。副議長陸淑美說，農委會主委陳吉仲預告修改農會法，未來農會要有三分之一官派理監事，要求大樹農會總幹事出身的農業局長張清榮表態是否支持。

張清榮回應，這是中央做法，而且這部分後來農委會沒有提送行政院審查，身為公務人員，不方便表達意見，未來基層農會的選舉不會參與也不會介入，但農民若要抗議，不會阻擋。

此番說法引來陸淑美大動肝火，指責張清榮不該「換一個位置換一個腦袋」，這跟選舉沒有關係，難道公務人員不需要關心基層農會。陸說，農業局是農會龍頭，不管農會是否被沒收，難道不高興人民團體就可以修法沒收，就像水利會一樣嗎？

陸淑美接著詢問海洋局長張漢雄意見，質問若漁會比照修法會不會支持。張漢雄回應，有關中央權管部分，他沒有什麼意見，若屬於地方各區漁會部分，每個漁會都是單打獨鬥，靠自己拓展實力，自負盈虧努力打拚財產，中央若修漁會法要求官派理監事要占幾分之幾，有所不妥。

高市議會副議長陸淑美詢問農業局長是否支持農會有官派理監事，農業局長張清榮回應，他具備公務員身分，不便回答。記者徐白櫻／翻攝
高市議會副議長陸淑美詢問農業局長是否支持農會有官派理監事，農業局長張清榮回應，他具備公務員身分，不便回答。記者徐白櫻／翻攝

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