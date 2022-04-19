海平面上升高雄這裡第一個被淹 議員要求水利局改善

高雄茄萣崎漏地區長期面臨海水漲潮威脅，若逢大潮及豪雨來襲，茄萣大排宣洩不即會造成低窪地區淹水。市議員李亞築指出，在極端氣候下海平面上升，崎漏地區會是第一個被水淹掉的區域，要設法解決淹水問題。水利局指出，完成規畫檢討，決議採取局部抽水改善，近日舉辦地方說明會。

高市議會今日進行農林部門業務質詢，議員李亞築指出，茄萣大排若遇漲潮，水位快跟路面差不多，若再下雨路面會淹水，居民建議市府應在茄萣大排尾端設置閘門或抽水站，規畫進度為何？

水利局長蔡長展答詢指出，水利局已完成規畫檢討，大排下游端若設置大型抽水閘門，經費高達30億，每秒可排30立方公尺，接近五甲尾抽水站量體，不過30億僅是站體費用，周邊擋水設備尚未統計進去，另會有區域水系流入問題，這問題跟愛河一樣，所以未選擇在最下游設置抽水站，決定以局部抽水方式處理，4月底會辦說明會。

李亞築也說，目前崎漏已設抽水站，但無法完全解決問題，海平面若繼續上漲，崎漏會是第一個被水淹掉的區域，當地居民很擔心。此外，茄萣大排是貫通茄萣地區的主要排水系統，要通往海口的河段，一邊是水泥護岸，另一邊卻是土牆，反而造成垃圾集中淤積，應該要同步施作水泥護岸。

蔡長展說，大排水泥護岸工程上網公告後流標，會繼續努力，今年度也會進行茄萣大排清汙。