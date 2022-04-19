快訊

北市晚間再曝8張足跡圖卡 錢櫃、小林海產、龍都酒樓都上榜

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海平面上升高雄這裡第一個被淹 議員要求水利局改善

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員李亞築督促市府水利局重視茄萣大排漲潮時造成的區域淹水問題。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員李亞築督促市府水利局重視茄萣大排漲潮時造成的區域淹水問題。記者徐白櫻／翻攝

高雄茄萣崎漏地區長期面臨海水漲潮威脅，若逢大潮及豪雨來襲，茄萣大排宣洩不即會造成低窪地區淹水。市議員李亞築指出，在極端氣候下海平面上升，崎漏地區會是第一個被水淹掉的區域，要設法解決淹水問題。水利局指出，完成規畫檢討，決議採取局部抽水改善，近日舉辦地方說明會。

高市議會今日進行農林部門業務質詢，議員李亞築指出，茄萣大排若遇漲潮，水位快跟路面差不多，若再下雨路面會淹水，居民建議市府應在茄萣大排尾端設置閘門或抽水站，規畫進度為何？

水利局長蔡長展答詢指出，水利局已完成規畫檢討，大排下游端若設置大型抽水閘門，經費高達30億，每秒可排30立方公尺，接近五甲尾抽水站量體，不過30億僅是站體費用，周邊擋水設備尚未統計進去，另會有區域水系流入問題，這問題跟愛河一樣，所以未選擇在最下游設置抽水站，決定以局部抽水方式處理，4月底會辦說明會。

李亞築也說，目前崎漏已設抽水站，但無法完全解決問題，海平面若繼續上漲，崎漏會是第一個被水淹掉的區域，當地居民很擔心。此外，茄萣大排是貫通茄萣地區的主要排水系統，要通往海口的河段，一邊是水泥護岸，另一邊卻是土牆，反而造成垃圾集中淤積，應該要同步施作水泥護岸。

蔡長展說，大排水泥護岸工程上網公告後流標，會繼續努力，今年度也會進行茄萣大排清汙。

水利局 護岸 淹水

延伸閱讀

高雄版居家照護上路 先轉介無症狀居隔確診個案

流浪犬增加認養率卻下降 高雄議員促增加媒合場次

高雄與日本小田急電鐵簽MOU 推城市旅遊交通服務

北高雄橋頭再生水廠招商說明會 近50家廠商到場

相關新聞

海平面上升高雄這裡第一個被淹 議員要求水利局改善

高雄茄萣崎漏地區長期面臨海水漲潮威脅，若逢大潮及豪雨來襲，茄萣大排宣洩不即會造成低窪地區淹水。市議員李亞築指出，在極端氣...

高雄仁武仁心路將拓寬 明年底揮別大小車擠窄道的噩夢

高雄仁武區仁心路長2.6公里，因道路狹窄、車流量大又常有大車進出，5年來發生近百件車禍事故，考量用路安全，經民代爭取，獲...

高雄輕軌進度超前 有望提前通車至C24站

高雄輕軌二階工程持續推進，目前通車至C20站，力拚今年底通車至C24站，屆時輕軌將與捷運紅線R13凹子底站轉乘，也正式進...

顛覆你對公廁的既有印象 墾丁這2座獲德國iF設計獎

墾丁國家公園龍磐與白砂遊憩區分別位處恆春半島東海岸與西海岸，特殊海天景觀成為區內熱門景點，墾管處因應遊客「如廁」需求完工...

高雄岡山傳瓦斯管線氣體外洩 警消趕赴現場布水線警戒

高雄岡山前峰路和公園西路三段的交叉路口，今天中午11時44分許，進行道路工程，過程中卻傳出異味，經查為瓦斯管線外洩；消防...

高雄公車族注意！ 今年每周五掃碼免費搭公車

本周五是世界地球日，為響應零碳愛地球，高雄市交通局推出「綠色星期五」，每周五掃碼免費搭公車，年底前只要持QR code乘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。