高雄仁武仁心路將拓寬 明年底揮別大小車擠窄道的噩夢

高雄仁武區仁心路長2.6公里，因道路狹窄、車流量大又常有大車進出，5年來發生近百件車禍事故，考量用路安全，經民代爭取，獲中央營建署補助，將推動三年三期拓寬計畫，第一期將於今年開始施工，預計明年底完成，二、三期將逐年執行。

高雄市政府新建工程處指出，仁武區仁心路自鳳仁路起至仁林路為止，總長約2603公尺，道路現寬約為6至13公尺，各式車輛在狹窄道路並行，尖峰時段險象環生，因此，2015年規畫三年三期的拓寬計畫。

由於工程總金額高達6.9億元，經民代長期努力爭取，終於在近年獲營建署核定1億1048萬元補助，得以執行第一期973公尺仁新路拓寬工程，並將路寬從原先6至13公尺拓寬至15公尺，改為雙向四線車道，同時將沿線電桿地下化美化道路景觀。

第一期拓寬工程中，土地所有權人共56人已徵得53人同意，尚有3人仍待溝通，今天上午立委林岱樺會同市府相關單位、市議員、里長等人到現地會勘，公布期程為，今年9月30日完成道路規畫設計，10月31日完成公開招標預計明年12月29日完工。

仁武區烏林里長林文斌說，仁心路車流量大，又常發生車禍，地方一直都有期盼道路拓寬的聲音，但早期土地徵收不易，如今已獲多數地主同意，期盼能盡快改善道路，給居民上路更有保障。

市議員江瑞鴻說，仁心路道路狹窄又是雙向道，尖峰時段，車流量大經常發生事故，如今市府編列經費執行道路拓寬工程又獲中央補助，期盼第一期開始施作後，能加速二、三期的工程腳步。