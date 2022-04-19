高雄輕軌進度超前 有望提前通車至C24站

高雄輕軌二階工程持續推進，目前通車至C20站，力拚今年底通車至C24站，屆時輕軌將與捷運紅線R13凹子底站轉乘，也正式進入大順路段。高市副市長林欽榮今早視察表示，目前進度超前3%，年底通車無懸念。高雄10月將舉辦2022台灣設計展，檔期為10月7日至23日，林欽榮也期勉團隊在兼顧公安狀況下，提前通車營運。

林欽榮表示，從109年11月輕軌復工以來，輕軌團隊努力打拚、趕工，捷運局採分階段方式逐段通車。今天林欽榮視察C24站體結構工程、美術館園區C21A站周邊工程進度，也關心汛期對工程影響。未來C24車站將打造客家特色車站，以客家剪紙意象為特色，將藍色系客家花布設計融入都市景觀，創造人文藝術的樂活城市。

捷運局也考量接下來汛期對工程、交通影響，將在5月底開放明年底通車的大順路段各工區，供車輛通行。捷運局表示，因應汛期將至，在5月底前將完成C24後，博愛路以東的工區內水箱涵重建工程。後續將暫以瀝青回鋪路面，恢復車輛通行。在汛期後再進行興建工程。開放路段包括自由路至河堤路、日全街至士良街和大昌消防隊至建興路等。