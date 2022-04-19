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澎湖夏季石滬季 體驗吉貝傳統漁業與觀星

中央社 / 澎湖縣19日電

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處推出「澎湖四季遊」的夏季石滬季，30日起登場，遊客可實地體驗吉貝傳統石滬漁業文化與觀星等活動，感受人文、知性、深度文化慢活之旅。

澎管處今天發布新聞稿表示，「石滬」是澎湖先民傳統的捕魚文化，利用海水漲退潮及魚群洄游特性，在潮間帶建造石滬陷阱式誘捕，在澎湖各沿岸潮間初估有近600座，隨處可見，其中有石滬故鄉之稱的「吉貝嶼」，目前還保有90餘座石滬，七美雙心石滬則最富盛名。

澎管處推出「澎湖四季遊」中的夏季石滬季，主題式體驗遊程就是以吉貝嶼為主，除可實地體驗吉貝傳統農漁業文化、社區導覽、特殊自然景觀與水域遊憩活動外，還整合環境教育，安排觀星活動，感受一場人文、知性、深度文化慢活之旅。

澎管處表示，吉貝石滬環境教育暨觀星活動，自4月30日至9月3日止，今天開放報名，遊程區分有吉貝石滬走一回「手滬海洋~悠遊慢活」及吉貝石滬環境教育暨觀星導覽活動。

澎湖 國家風景區 交通部

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