顛覆你對公廁的既有印象 墾丁這2座獲德國iF設計獎

墾丁國家公園龍磐與白砂遊憩區分別位處恆春半島東海岸與西海岸，特殊海天景觀成為區內熱門景點，墾管處因應遊客「如廁」需求完工啟用的2座公廁，建築師分將兩地生態環境特色融人設計，打造低調自然、「小而美」的特色建築，獲有設計界奧斯卡獎之稱的2022年德國iF設計大獎肯定；處長林文和說，注入環境美學元素的公廁被世界看見，上公廁也是種享受。

林文和說，龍磐與白砂遊憩區因地景特殊吸引遊客到訪，因地處偏遠鄰近無合適公廁，為後疫情時代大量遊客提供貼心服務，前年投入1100萬元在兩地新建公廁；墾管處是墾丁國家公園範圍的建築管理機關，應由墾管處帶頭落實具有生態環境意識的建築理念，起示範和引領作用，讓園區的建築與生態環境更加融合，委託林毅璋建築師事務所就以環境融合為建築設計為考量。

建築師林毅璋說，面向太平洋的龍磐草原是墾丁國家公園特別景觀區，龍磐公廁以現地咾咕石洞特色為靈感，輔以建築框景呈現日出及日落美景，建築本體融入龍磐草原內，低調且自然；鄰近恆春半島西海岸沙灘的白砂公廁，以當地特有的貝殼沙灘沙石粒為構想，建築物如同兩顆白石彼此交錯，保留退縮空間及和既有喬木共存的理念；另為求得室內明亮安全，室外低光害間的平衡，採用間接照明，除滿足室內燈光充足外，也降低建築燈光對夜間環境的影響。