高雄公車族注意！ 今年每周五掃碼免費搭公車

本周五是世界地球日，為響應零碳愛地球，高雄市交通局推出「綠色星期五」，每周五掃碼免費搭公車，年底前只要持QR code乘車碼就可免費搭公車。今年也加碼推出YouBike掃碼租車享前30分鐘免費。交通局今舉辦記者會說明好康活動，局長張淑娟表示，今年除了乘車碼優惠，共享運具業者和一卡通也共襄盛舉，各自祭出優惠券、騎乘金等。

張淑娟今天親自示範乘車碼使用方法，她打開手機裡的乘車碼，靠近刷卡機，嗶一聲完成上、下車刷卡。張淑娟說，高雄有全國最多元的運具，同時擁有捷運、輕軌、公車、渡輪、公共腳踏車、共享汽機車等，致力打造零碳綠城市。截自今年3月，高市有195輛電動低地板公車，占比為全國第一。今天記者會也請來全台首輛，高雄的Model T電動公車來助陣。

配合綠色運輸活動，8月底前只要使用一卡通Money乘車碼搭公共運具，就享超商30元優惠券，另外加碼抽天竺鼠車車一卡通。共享運具也推出相關優惠，包括Urda騎滿60分鐘，加碼贈點數25分鐘。iRent每周三騎滿30分鐘，每周五就贈點數15分鐘。Gokube則是抽3名50元騎乘金。