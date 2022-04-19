屏東縣咬警議員蔣月惠率眾反迫遷大暴走 挨批作秀

反迫遷怒吼再起！有咬警前科的屏東縣議員蔣月惠今早帶20多位民眾到屏東縣府，抗議縣府徵收屏東市光復路、柳州路周邊土地，強拆民宅，圖利財團。過程中陳抗民眾數度想強闖縣府，與警方對峙，場面火爆。縣府今辦理地上物拆除工程招標，因無廠商投標，在民眾抗議聲中宣告流標，預估將於兩周後二度招標。

今早陳抗爆發內鬨插曲，蔣月惠因之前陳抗有咬警記錄，警方以優勢警力嚴陣以待，陳抗過程中，縣府想找住戶代表入府進一步協調，蔣月惠同意，但遭台中南下聲援的台灣土地正義行動聯盟理事李蔚慈及部分住戶反對。

李蔚慈一度在縣府前靜坐，被蔣月惠以「我們是要來解決事情」不斷勸說，兩人對陳抗想法頗有差距，最後還在縣府前互嗆叫罵，讓蔣月惠再度大暴走，怒嗆：「再這樣以後都別找我。」李蔚慈說，公部門以談逼和的手段她見多了，「她（蔣月惠）是在作秀」。

此次引發陳抗的屏東火車站周邊光復路及柳州街道路用地地上物拆除工程，與之前引起全台矚目的公勇路拆遷案，都是因鐵路高架化及屏東火車站新建而起。因屏東新站量體不小，為使周邊交通更為順暢，縣府配合變更屏東都市計畫，重新畫定計畫道路寬度。

縣府指出，光復路及柳州街拓寬工程將前站道路全線拓寬至計畫寬度18公尺、鄰站區西側道路拓寬為12公尺，計徵收23戶，已有11戶拆除，剩餘12戶有2戶同意拆除。

不過拆遷戶誓死不同意，在光復路柳州街三角窗開機車行的王姓住戶說，他們世居三代，房子拆遷只領400多萬元，全家只有死路一條。李蔚慈痛批，人民是政府頭家，但現在全台多縣市都出現政府掠奪人民土地，圖利財團，「人民只有用生命跟政府拚！」