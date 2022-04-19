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流浪犬增加認養率卻下降 高雄議員促增加媒合場次
各地流浪犬攻擊事件時有所聞。高市議員黃文志指出，近年六都多數城市遊蕩犬隻數量多半下降，高雄增幅卻很大，同時認養率卻逐年下降，建議增加媒合場次。農業局動保處指出，今年共舉辦18場認養媒合活動，另與寵物業合作定點提供民眾認養，會持續努力。
高市議會今日進行農林部門質詢，議員黃文志調查，農委會去年公布的遊蕩犬隻推出數字顯示，高雄比109年比107年增加1萬1270隻，六都中僅桃園與高雄增加，其餘四都皆呈現下降趨勢，尤以高雄增幅最大。此外，遊蕩犬的認養數字卻從85％ （108年）降至57％（110年）。
黃文志說，燕巢及壽山兩處收容園區收容量幾乎達臨界值，整體認養率下降，流浪犬隻卻逐年增長，流浪狗攻擊事件頻傳，不知目前媒合認養率與頻率為何？
動保處長葉坤松指出，動保處與相關團體合作，今年度規畫18場認養場次，另有20幾家寵物業者挪出空間，定點給消費者認養，以及校園犬與工作犬等計畫也在執行；流浪犬部分會加強公園綠地的晶片查核，讓每隻犬隻都有晶片，經市民或里長通報，只要確定攻擊犬就會進行捕抓。
黃文志認為，動保處應設法減少遊蕩犬數量與減少犬隻攻擊事件，一年18場場媒合活動偏低，建議找適合地點一個月辦兩或三場。議員林宛蓉說，領養媒合次數真的太少，希望動保處可以多增加幾場。
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